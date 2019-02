ABC: Yhdysvaltain oikeusministeriö on varoittanut Valkoista taloa, että todennäköisesti oikeus estää hätätilan julistuksen

Yhdysvaltain oikeusministeriö on varoittanut Valkoista taloa siitä, että oikeus lähes varmasti estää ainakin väliaikaisesti hätätilan julistuksen, kertoo ABC News.

ABC Newsin haastattelema Valkoisen talon vanhempi virkamies sanoo, että Valkoisessa talossa kuitenkin luotetaan siihen, että se lopulta voittaa oikeusjutun.

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Sanders kertoi aiemmin, että presidentti Donald Trump aikoo allekirjoittaa liittovaltion hallinnon rahoitusesityksen välttääkseen hallinnon sulun mutta samalla julistaa hätätilan saadakseen rahat rajamuuriin.

Hätätilan julistuksella Trump voisi käyttää toimeenpanovaltaansa, eikä hän tarvitsisi kongressin hyväksyntää muurin rahoitukselle. Jos hätätilan julistus estetään, Trumpin suunnitelmat muurin rakentamiseksi menisivät ainakin hetkeksi jäihin.

"Kansallisen hätätilan julistaminen olisi laiton teko"

Trump on aiemminkin väläytellyt hätätilan julistamista, ja se on aiheuttanut laajaa kritiikkiä. CNN:n Valkoisen talon lähteen mukaan hätätilan julistus on nyt valmis yksityiskohtia myöden.

Sandersin ilmoituksen jälkeen senaatin demokraattien johtaja Chuck Schumer ja edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi julkaisivat tulikivenkatkuisen tiedotteen.

– Kansallisen hätätilan julistaminen olisi laiton teko, kuvottavaa presidentin vallan väärinkäyttöä ja epätoivoinen yritys peitellä sitä, että presidentti Trump rikkoi lupauksensa siitä, että Meksiko maksaa hänen muurinsa.

Tiedotteen mukaan julistus olisi jälleen osoitus Trumpin avoimesta halveksimisesta oikeusvaltioperiaatetta kohtaan.

– Tämä ei ole hätätila, eikä presidentin pelonlietsonta tee siitä sellaista, tiedotteessa linjataan.

Schumer ja Pelosi lisäävät, että kongressi aikoo puolustaa perustuslaillista valtaansa.

Myös osa republikaaneista epäileväisiä

Myös useat republikaanisenaattorit ovat epäileväisiä Trumpin aikeille julistaa hätätila.

Muun muassa Mainen republikaanisenaattori Susan Collins sanoo, että hätätilan julistus on virhe. Hän huomauttaa, että hätätilalaki on suunniteltu luonnonkatastrofeihin tai sellaisiin katastrofeihin kuin syyskuun 11. päivän terrori-iskut.

Asiasta uutisoi muun muassa CNN.

Texasin senaattori John Cornyn kertoo olevansa huolissaan hätätilan julistamisesta, sillä se on ennakkotapaus. Hänen mukaansa hätätilan julistaminen ei ole käytännöllinen ratkaisu, jos siitä tulee oikeusjuttu eikä rahoja saada nopeasti käyttöön.

Länsi-Virginian senaattori Shelley Moore Capito sanoo tukevansa asiaa, sillä ongelmat rajalla ovat tarpeeksi vakavia.

– Meidän täytyy kuitenkin nähdä, mitä hän (Trump) todella julkistaa, mitä mekanismeja hän käyttää. En usko, että sitä on päätetty, hän sanoo.