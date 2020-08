AFP: Afrikassa on raportoitu nyt yli miljoona koronavirustartuntaa

Afrikassa todettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan rajapyykin, laskee uutistoimisto AFP.

Yli puolet Afrikan tartunnoista on todettu Etelä-Afrikassa, jossa raportoitiin pelkästään torstaina yli 8 000 uutta tartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on maassa varmistunut yli 538 000 kappaletta. Koronaan liittyviä kuolemia tiedossa on puolestaan noin 9 600.

Etelä-Afrikassa on todettu määrällisesti viidenneksi eniten tartuntoja maailmassa. Edellä ovat Yhdysvallat, Brasilia, Intia ja Venäjä.

Esimerkiksi Egyptissä tartuntoja on puolestaan varmistunut 95 000 kappaletta ja Nigeriassa 45 000.

Afrikan todellisten tartuntalukujen uskotaan olevan todellisuudessa paljon suurempia kuin todettujen tartuntojen määrän. Monissa mantereen maissa terveydenhuolto on ontuvaa ja koronatestien tekeminen on rajallista.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on todettu noin 19 miljoonaa. Koronaan liittyviä kuolemia on tiedossa yli 712 000, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.