AFP: Maailmassa varmistettu yli 2,25 miljoonaa koronavirustartuntaa – Britannian hoivakodeissa jopa tuhansia kuolleita

Britanniassa 888 ihmisen on kerrottu kuolleen sairaaloissa uuteen koronavirukseen vuorokauden aikana, kertoo maan terveysministeriö. Yhteensä maassa on kuollut covid 19 -tautiin lähes 15 500 ihmistä.

Britanniassa on todettu liki 110 000 koronatartuntaa. Tartunnan sai muun muassa maan pääministeri Boris Johnson, joka sairastui niin pahasti, että joutui tehohoitoon.

Johnson on jo päässyt sairaalasta ja on toipumassa kotona.

Uutistoimisto AFP:n seurannan mukaan maailmassa on varmistettu jo yli 2,25 miljoonaa koronavirustartuntaa. Testauksen puutteiden takia todellinen luku on suurempi.

Noin puolet maailman tautitapauksista on todettu Euroopassa. Espanja, joka on yksi pahiten kärsineistä maista, ilmoitti lauantaina, että varmistettuja kuolemantapauksia on yli 20 000. Viime vuorokauden aikana Espanjassa todettiin 565 uutta kuolemantapausta. Tartuntoja on todettu yli 190 000.

Kaikkiaan Euroopassa on todettu 1 115 000 tartuntaa ja liki 98 000 covid-19-kuolemaa. Tauti etenee tällä hetkellä nopeimmin Yhdysvalloissa, jossa on varmistettu yli 700 000 tartuntaa ja yli 37 000 kuolemantapausta.

Pohjoismaista pahiten kärsineessä Ruotsissa covid-19-kuolleiden määrä nousi lauantaina 111:lla. Kaikkiaan maassa on virallisten lukujen mukaan kuollut 1 511 ihmistä. Tartuntoja on varmistettu 13 822.

Hoivakodeissa arvioitua enemmän kuolleita

Britannian hoivakodeissa on saattanut kuolla jopa 7 500 ihmistä koronavirustartuntaan, arvioi maan hoivakotien etujärjestö Care England. Luku on viisinkertainen virallisiin tilastoihin verrattuna.

– Ilman testejä on vaikeaa antaa tarkkaa lukua, sanoi järjestön johtaja Martin Green Daily Telegraph -lehdelle.

Järjestön mukaan laskelma perustuu tietoihin huhtikuun aikana kuolleista hoivakotiasukkaista vertailtuna aiempien vuosien kuolleisuuslukuihin.

Hallituksen aiemmin tällä viikolla antaman arvion mukaan hoivakodeissa olisi tähän mennessä kuollut noin 1 400 ihmistä. Britannian tilastokeskus on toistaiseksi kirjannut hoivakoteihin vain 217 tapausta, mutta lukuja ei ole päivitetty sitten huhtikuun alun.

Britanniassa on tilastoitu toistaiseksi 14 576 covid-19-kuolemaa, mutta lukuun lasketaan vain sairaaloissa kirjatut kuolemantapaukset, jotka laahaavat joitakin päiviä jäljessä.

– Se, mitä hoivakodeissa tapahtuu, meillä ja muissa maissa, on muuttumassa tragediaksi, sanoi vanhuksia auttavan hyväntekeväisyysjärjestö Age UK:n avustusjohtaja Caroline Abrahams.

Hoivakotien johtajat ovat moittineet Britannian hallitusta sekavasta toiminnasta ja suojavarusteiden puutteesta. Sama ongelma vaivaa myös Britannian sairaaloita.

Tanskasssa käsienpesu ei enää kiinnosta

Tanskassa jatketaan rajoitusten höllentämistä, mutta tanskalaiset ovat alkaneet livetä koronaviruksen leviämisen estämiseksi annetuista ohjeista, ilmenee Århusin yliopiston teettämästä kyselystä.

Tanskassa pantiin toimeen tiukat toimet viruksen leviämisen hidastamiseksi jo 13. maaliskuuta. Alkuvaiheessa suosituksia noudatettiin hyvin.

Mielipidetutkimusyhtiö Epinionin mukaan yhä useampi tanskalainen myöntää, että käsien ahkera peseminen, kokoontumisten välttäminen ja muu ohjeiden noudattaminen on sittemmin jäänyt vähemmälle.

Pääministeri Mette Frederiksen on toistuvasti muistuttanut, että ohjeiden noudattaminen on ehdoton edellytys sille, että Tanskan yhteiskunnan toiminnoissa voidaan alkaa palata normaaliin.

– Jos alamme lipsua ja lopetamme ohjeiden noudattamisen ja kuuntelemme heitä, jotka vaativat avaamaan nopeasti lisää, voi meille käydä oikein hullusti, pääministeri varoitteli tv-haastattelussa.

Maanantaina maassa sallitaan muun muassa kampaamoiden ja hammaslääkärien taas jatkaa toimintaansa. Seuraavilla viikoilla tuomioistuimet avataan uudelleen. Ravintolat pysyvät vielä suljettuina.

Kouluista ja päiväkodeista avattiin osa jo keskiviikkona.

Tanska on selvinnyt koronakriisistä toistaiseksi melko vähin vaurioin. Tartuntoja on todettu reilut 7 000 ja kuolleita 346.