AFP: Nicaraguassa lääkäreitä erotettu heidän hoidettuaan loukkaantuneita protestoijia

Nicaraguassa lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muuta sairaalan henkilökuntaa on erotettu sen jälkeen, kun he ovat hoitaneet mielenosoituksissa loukkaantuneita hallitusta vastustaneita protestoijia, kertoo uutistoimisto AFP. Leonissa sijaitsevaa sairaalaa, josta lääkärit erotettiin, johtaa maan terveysministeriö.

– Olin leikkauksessa, kun henkilöhallinnosta tuli ihmisiä sanomaan minulle, etten voi enää jäädä, koska olen erotettu, kertoi yksi erotetuista, syöpälääkäri Aaron Delgado.

Sekä sairaalan henkilökuntaa että paikallisia asukkaita on osoittanut mieltään sairaalan edustalla ja vaatinut, että erotetut ihmiset saavat työnsä takaisin.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Nicaraguan kuukausia kestäneissä levottomuuksissa on kuollut yli 300 ihmistä ja yli 2 000 on loukkaantunut. Tuhansien on myös kerrottu paenneen rajan yli Costa Ricaan.