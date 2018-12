Irlannin parlamentti on hyväksynyt lakialoitteen, joka sallii abortin. Seuraavaksi laki etenee presidentin allekirjoitettavaksi.

Irlannin pääministeri Leo Varadkar kuvailee lain hyväksymistä historialliseksi hetkeksi naisille.

BBC:n mukaan lakiuudistuksen myötä abortti on sallittu 12 raskausviikolle asti, jos sikiöllä on hengenvaarallinen poikkeavuus tai jos äidin fyysinen terveys tai mielenterveys on vaakalaudalla.