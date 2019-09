Afganistanin rauhanneuvottelut ovat kuin rubikin kuution ratkaisua, sanoo suomalaistutkija – "Taleban ei halua muita jihadisteja takapihalleen pyörimään"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös perua neuvottelut äärijärjestö Talebanin kanssa oli surullista, mutta ei yllättävää. Näin arvioi ulkoministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja, Afganistan-asiantuntija Olli Ruohomäki.

– Neuvotteluissa oli kyse pitkälti Trumpin lupauksista vetää Yhdysvallat Afganistanista. Taustalla ovat ensi vuoden presidentinvaalit. Toki kariutuminen on valitettavaa, sillä neuvotteluihin oli pistetty hieman toivoa 18-vuotisen sodan päättämiseksi.

Trumpin päätöksen syy oli Talebanin aiemmin tällä viikolla Afganistanissa tekemä tuhoisa pommi-isku. Pääkaupunki Kabuliin tehdyssä iskussa kuoli yksi Yhdysvaltojen sotilas ja 11 muuta ihmistä.

Trump paljasti, että oli suunnitellut salaista tapaamista sekä Talebanin johdon että Afganistanin virallisen hallinnon kanssa Yhdysvaltain presidentin huvilalla Camp Davidissa.

"Taleban osa dna:ta"

Trumpin neuvottelut Talebanin kanssa ovat keränneet paitsi kiitosta, myös kritiikkiä. Moni on pohtinut, tarkoittaako se naisia alistavan ja väkivaltaisen ääriliikkeen hyväksymistä legitiiminä toimijana Afganistanin politiikassa. Kuvaavaa on, että Afganistanin virallisen hallinnon rooli neuvotteluissa on ollut lähes mitätön.

Ruohomäen mukaan on selvää, että ilman Talebania ei rauhaa Afganistanissa saada. Hän kuvailee liikettä osaksi Afganistanin dna:ta.

– Sillä on ihan ruohonjuuritason kannatusta maan eteläosissa. Näillä alueilla talebanit nähdään oman kylän poikina.

Taleban on saanut kannatusta tavalliselta väestöltä shariaan ja tapaoikeuteen perustuvan "oikeusjärjestelmänsä" ansiosta. Afganistanin oikeusjärjestelmästä kertonee paljon, että talebanien oikeuslaitosta pidetään vähemmän korruptoituneena kuin virallista oikeuslaitosta.

– Väkivaltaisiin konflikteihin ei ylipäätään ole ratkaisua ilman kompromissia. Pitkän ajan suunnitelma oli, että Talebanista tulisi osa Afganistanin poliittista järjestelmää. Yhdysvaltain lyhytaikainen tavoite oli taas vetäytyminen maasta.

Sopimuksen mukaan Yhdysvallat olisi vetänyt Afganistanista noin 5 000 sotilasta ensi vuoden alkuun mennessä. Yhdysvalloilla on maassa vielä 13 000 sotilasta.

Yhdysvaltain yksi tavoite oli myös saada Talebanista liittolainen äärijärjestö Isisiä vastaan, joka on saavuttanut jalansijaa Afganistanissa.

– Taleban ei halua muita jihadistiryhmiä pyörimään takapihalleen, sillä liike on paikallinen toimija.

Kolme skenaariota

Mitä neuvottelujen kariutumiseen jälkeen on luvassa? Ruohomäki näkee kolme varsin synkkää vaihtoehtoa.

– Ensimmäinen on, että Yhdysvallat vetäytyy maasta kokonaan, mikä johtaisi sisällissotaan. Toinen on, että Yhdysvallat jatkaa nykyisellään läsnäoloa. Sekään ei olisi hyvä, koska se antaisi talebaneille syyn jatkaa taistelua valloittajana pitämäänsä Yhdysvaltoja vastaan.

Kolmas on, että Taleban ja Yhdysvallat liittoutuvat al-Qaidaa ja Isisiä vastaan. Tästä oli neuvotteluissa jo sovittu.

Helposti tilanne ei ratkea. Talebanin ja Yhdysvaltojen lisäksi Afganistanissa neuvottelevat keskenään maan hallinto, paikalliset sotaherrat ja Taleban. Tämä tekee rauhan etsimisestä haastavaa.

– Tilanne on kuin rubikin kuutio, jossa kaikki palat pitäisi saada loksahtamaan yhteen.

Afganistanin siviilit kaipaisivat kipeästi helpotusta. 2,6 miljoonaa afganistanilaista elää pakolaisina, ja yli puolet väestöstä sinnittelee dollarilla päivässä.