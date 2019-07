Afganistanissa ainakin kaksi kuoli pommi-iskussa varapresidenttiehdokkaan toimiston lähellä

Afganistanissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja 25 loukkaantunut varapresidenttiehdokkaan poliittiseen toimistoon kohdistuneessa iskussa, kertovat viranomaiset.

Sisäministeriön edustajan mukaan pommi räjähti hieman puoli viiden jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa Vihreä trendi -puolueen toimiston lähellä maan pääkaupungissa Kabulissa. Räjähdyksen jälkeen iskun tehneet henkilöt menivät sisälle toimistoon.

Kolme tuntia myöhemmin isku oli vielä käynnissä.

– Turvajoukot ovat eristäneet alueen. Turvajoukot yrittävät tappaa hyökkääjät niin pian kuin mahdollista, sisäministeriön edustaja Nasrat Rahimi kertoi.

Vihreä trendi on Amrullah Salehin johtama poliittinen puolue. Saleh on maan istuvan presidentin Ashraf Ghanin varapresidenttiehdokkaana syyskuulle suunnitelluissa presidentinvaaleissa. Hän on toiminut myös maan tiedustelujärjestön johdossa.

Entisen tiedustelujohtajan toimiston mukaan Salehin onnistui paeta ilman vakavia vammoja.

Räjähdyksiä useita

Silminnäkijän mukaan räjähdyksiä on ollut useita.

– Kyseessä on suora isku Vihreän trendin toimistoja vastaan. Olen kuullut tähän mennessä kolme räjähdystä ja ampuminen jatkuu myös, kertoi iskun silminnäkijä Ejaz Malikzada AFP:lle.

Terveysministeriön edustaja Wahidullah Mayar kertoi, että ainakin kaksi ihmistä on tähän mennessä kuollut ja 25 loukkaantunut.

Aiemmat tiedot kertoivat, että isku olisi tapahtunut Uranus Wedding Palace -rakennuksessa, jossa järjestetään häitä. Rakennuksessa oli ollut aiemmin Abdullah Abdullahin kampanjatilaisuus. Abdullah on yksi Ghanin pahimmista vastaehdokkaista syyskuisissa vaaleissa.

Tulevien presidentinvaalien kampanjakausi alkoi tänään virallisesti Afganistanissa. Aiemmin päivällä, vain muutamaa tuntia ennen iskua presidentti Ghani oli julistanut, että "rauha on tulossa" sodan runtelemaan valtioon.

Ghani esitti ennustuksensa oman presidentinvaalikampanjansa aloitustilaisuudessa.