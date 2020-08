Afganistanissa on aloitettu 400 taleban-vangin vapauttaminen

Afganistanissa on ryhdytty 400 talebanin vapauttamiseen vankiloista, kertoivat maan viranomaiset perjantaina. Viranomaisten mukaan vankiloista pääsi perjantaina 80 talebania.

Taleban-sissiliike ilmoitti maanantaina olevansa valmis aseleponeuvotteluihin viikon sisällä siitä, kun satoja vakavista rikoksista syytettyjä talebaneja on vapautettu vankiloista.

Neuvottelut on määrä järjestää Qatarin Dohassa ja ne on tarkoitus aloittaa sen jälkeen, kun vangit on vapautettu.