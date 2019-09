Afrikassa matkalla olevasta Archie-vauvasta nähtiin vihdoin uusi kasvokuva

Sussexin herttuaparin, eli prinssi Harryn ja hänen puolisonsa Meghan Marklen vauvasta Archiesta nähtiin tänään ensimmäistä kertaa kunnon kasvokuva lapsen ristiäisten jälkeen.

Kuninkaallinen pari tapasi Kapkaupungissa nelikuisen vauvansa kanssa arkkipiispa Desmond Tutun ja tämän tyttären Thandeka Tutu-Gxashen, kertoo BBC. 87-vuotias Tutu on Etelä-Afrikan rotuerottelun vastaisen taistelun ikoni, joka sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1984.

Perhe aloitti kymmenpäiväisen vierailunsa eteläiseen Afrikkaan maanantaina. Matka on perheen ensimmäinen yhteinen virallinen edustusmatka.

Archiella ei ainakaan toistaiseksi ole kuninkaallista titteliä, vaan hänellä on sukunimenä Mountbatten-Windsor. Archiesta, joka on kruununperimysjärjestyksessä seitsemäs, on nähty selkeä kasvokuva edellisen kerran heinäkuussa.