Afrikka on muovipussikieltojen edelläkävijä: Keniassa kassien hallussapidosta voi tärähtää jopa neljä vuotta vankeutta

Talouslehti The Economistin mukaan maailman valtioista yli 90 on kieltänyt muovipussien käytön. Viimeisimpänä joukkoon liittyi viime viikolla Panama, joka on samalla ensimmäinen Keski-Amerikassa muovipussit kieltänyt valtio.

Panamassa kielto on täysimittainen, eli muovipusseja ei maassa enää pitäisi kuluttajien käsissä näkyä. Osassa valtioista muovipussikielto on vain osittainen.

Usein kiellot eivät koske muovipussien vientiä muihin maihin. Niihin sisältyy myös poikkeustapauksia, jotka liittyvät esimerkiksi pilalle menevän ruoan tai lääkkeiden pakkauksiin.

Afrikka johtaa maiden lukumäärässä, sillä maanosassa jopa 34 valtiota on uutistoimisto AFP:n mukaan kieltänyt muovipussit. Euroopassa eritasoisia kieltoja on 29 maassa. Afrikassa täyskiellot ovat muuta maailmaa suositumpia.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan maahan on syntynyt jopa muovipussien musta pörssi, sillä osa kansasta haluaa edelleen käyttää polymeereistä valmistettuja kasseja kiellosta huolimatta. Laittomat pussit salakuljetetaan Keniaan naapurimaista.

Myös maailman tiukin muovipussikielto löytyy Afrikasta. Keniassa muovipussin hallussapito voi näet johtaa jopa 32 000 euron sakkoihin tai neljän vuoden vankeustuomioon.

Valtameriä pussikiellot auttavat, mutta niiden vaikutus ilmastoon on vähäinen. The Economistin mukaan esimerkiksi puuvillasta valmistettua kangaskassia on käytettävä jopa 131 kertaa, ennen kuin se voittaa kertakäyttöisen muovipussin ilmastopäästöissä.