Aftenposten: Norja on palauttamassa al-Holin leiriltä äidin ja kaksi lasta – syynä toisen lapsen sairaus

Norja palauttaa Syyriassa sijaitsevalta al-Holin leiriltä äidin ja kaksi lasta, kertoo norjalaislehti Aftenposten.

Norjan ulkoministeriön mukaan palautus tehdään humanitaarisista syistä, sillä toinen lapsista on vakavasti sairas. Norjan viranomaisten mukaan lapsi kärsii kystisestä fibroosista, joka on muun muassa keuhkoihin ja haimaan vaikuttava monielinsairaus.

– Hallitus päätti viime syksynä, että yrittäisimme tuoda kotiin oletettavasti sairaan lapsen. Se tarkoitti, että myös tämän sisar ja äiti piti palauttaa, sanoi Aftenpostenille Norjan ulkoministeri, konservatiivipuolueen Ine Eriksen Söreide.

Nainen on siirtynyt tänään Syyriasta Irakiin, ja hänen on määrä saapua lapsineen Norjaan pian.

Norjan turvallisuuspoliisi PST on vahvistanut, että 29-vuotiasta naista epäillään terroristijärjestöön kuulumisesta. Nainen itse on kiistänyt rikoksen ja sanonut, että ei mennyt Syyriaan vapaaehtoisesti vaan hänen miehensä vei hänet sinne.

Naisen mukaan hän yritti myöhemmin päästä pois alueelta.

Aftenposten kertoo, että nainen avioitui äärijärjestö Isisin vierastaistelijan kanssa Whatsappin välityksellä vuonna 2012. Syyriaan hän lähti vuonna 2013.

Hallitus linjasi aiemmin, että aikuisia ei auteta paluussa

Suomi on palauttanut al-Holin leiriltä tähän mennessä kaksi orpolasta. Myös muut Pohjoismaat ovat ennen tätä palauttaneet lähinnä orpolapsia.

Norjalaisen uutistoimiston NTB:n mukaan Norja on aiemmin päättänyt, että se ei halua auttaa äärijärjestö Isisiin liittyneitä aikuisia palaamaan.

– Mutta koska oli tarpeellista tuoda sairas lapsi kotiin, päätimme palauttaa lapsen äitinsä ja sisarensa kanssa, Söreide sanoi lehdistötilaisuudessa.

Hänen mukaansa lapsia ei tulisi tuomita vanhempiensa teoista.

