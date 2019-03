Aika alkaa loppua myrskytulvien runtelemissa eteläisen Afrikan maissa – tuhannet odottavat vielä apua

Eteläisessä Afrikassa pelastustoimet hirmumyrsky Idain jäljiltä jatkuvat. Tilanne muuttuu yhä epätoivoisemmaksi.

Virallinen kuolleiden lukumäärä myrskyn jäljiltä Mosambikissa, Zimbabwessa ja Malawissa oli keskiviikkona 300 ihmistä. Sadattuhannet ovat hengenvaarassa.

– Meillä on tuhansia ihmisiä, jotka odottavat apua puissa ja katoilla, Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Caroline Haga sanoo AFP:lle Beiran kaupungista.

– Aika alkaa loppua. Ihmiset ovat odottaneet pelastajia jo yli kolmen päivän ajan. Eilen pelastimme 167 ihmistä puista ja katoilta. Meillä ei ole resursseja auttaa kaikkia, joten priorisoimme lapsia, raskaana olevia ja loukkaantuneita.

Tulvat tulivat yllätyksenä

Avustusjärjestöt sanovat varautuneensa hirmumyrskyyn, joka iski viime torstaina. Sitä seuranneet tulvat sen sijaan tulivat yllätyksenä.

– Kukaan ei ollut varautunut tulviin. Hirmumyrsky aiheutti rankkasateita Zimbabwessa ja Malawissa, ja kaikki vesi on valunut tänne (Mosambikiin).

– Kaksi jokea on tulvinut yli äyräidensä, ja täällä tulvii, vesi on metrejä yli normaalitason, Haga sanoo.

Beiran lentokenttä vaurioitui tulvissa ja jouduttiin sulkemaan kokonaan vähäksi aikaa. Nyt kenttä on auki ja toimii avustuslähetysten keskipisteenä.

Malawin ja Etelä-Afrikan ilmavoimien henkilöstö auttaa pelastus- ja avustuslentojen toteuttamisessa. Suuri osa satamakaupunki Beirasta johtavista teistä on tuhoutunut, joten apua ei saa perille muuten kuin lentoteitse.

"Tuhot näyttävät sodan aiheuttamilta"

Zimbabwessa vähintään 217 ihmistä on kateissa Chimanimanissa Manicalandin provinssissa lähellä Mosambikin rajaa. Alue on eristyksissä, koska tulvavedet ovat tuhonneet tiet ja sillat. Zimbabwen puolustusministeri Perrance Siri sanoo, että tuhot alueella näyttävät täysimittaisen sodan aiheuttamilta.

AFP:n toimittajan mukaan ihmiset yrittävät kaivaa esiin läheistensä ruumiita kuokilla.

Paikallisen hallinnon ministeri July Moyo sanoo, että hänelle on kerrottu vedessä kelluvista ruumiista, "osa on kellunut Mosambikiin asti".

Zimbabwe, Mosambik ja Malawi kuuluvat alueen köyhimpiin maihin ja ovat kaikki riippuvaisia ulkomaanavusta.

YK:n alaisuudessa toimiva Maailman ruokaohjelma (WFP) kertoo lähettävänsä apua noin 600 000 ihmisen tarpeisiin, mutta varoittaa, ettei maailma ole vielä herännyt tuhojen laajuuteen.

EU on myöntänyt 3,5 miljoonaa euroa hätäapua lievittämään myrskytuhojen aiheuttamaa humanitaarista hätää. Summasta 2 miljoonaa euroa suunnataan Mosambikiin, kertoo ulkoministeriö.

YK:n keskitetty hätäapurahasto CERF on myöntänyt alueelle 20 miljoonaa dollaria. Suomi tukee 8 miljoonalla eurolla hätäapurahastoa, ja sen kautta menee apua myös Mosambikiin.

Suomen yhteistyöhankkeet jatkuvat Mosambikissa

Ulkoministeriöstä kerrotaan, että Suomen yhteistyöhankkeet Mosambikin opetussektorin kehittämiseksi ja hallinnon parantamiseksi jatkuvat.

– On kuitenkin selvää, että esimerkiksi koulujen tuhoutumien vaikuttaa ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Yli 500 koululuokan arvioidaan tuhoutuneen. Osaan kouluista on jouduttu sijoittamaan kotinsa menettäneitä ihmisiä. Opetus on useilla alueilla keskeytynyt. Lisäksi useilla paikkakunnilla on taas lähdettävä liikkeelle alusta, eli on alettava rakentaa uusia kouluja, Suomen Mosambikin suurlähettiläs Laura Torvinen kertoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa osa juuri päättyneen maaseudun kehittämishankkeen myönteisistä tuloksista on varmaan menetetty.

– Suomi toimi yhdessä mosambikilaisen kansalaisjärjestön ja maan viranomaisten kanssa Sofalan ja Zambezian maakunnan neljässä piirikunnassa (Marromeu, Caia, Nicoadala ja Namacurra), jotka jäivät Idai-myrskyn alle sen iskettyä Mosambikin rannikolle. Tuhojen laajuutta emme osaa vielä arvioida, Torvinen sanoo.