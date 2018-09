"Aika kiivas poistuminen osavaltiosta on käynnissä" – Yhdysvaltojen itärannikkoa lähestyvä Florence hidastunut kolmannen kategorian hurrikaaniksi

Campbellin yliopistossa Pohjois-Carolinassa opiskeleva Suomen raskaan sarjan maajoukkuepainija Jere Heino oli aamupäivällä samassa paikassa kuin kymmenet tuhannet muutkin osavaltion asukkaat: maantiellä suuntaamassa pois osavaltiosta.

– Olemme tässä etelään päin matkalla. Kolme kaistaa on aika lailla täynnä sinne päin, mutta takaisin ei tule kuin jokunen auto silloin tällöin. Kyllä tässä porukalla on aika kiivas poistuminen omasta osavaltiosta käynnissä, Heino kertoi STT:lle.

Etelä- ja Pohjois-Carolinan tiet täyttyivät keskiviikkona asukkaista, jotka olivat matkalla kohti sisämaata paetakseen osavaltioita uhkaavaa hirmumyrsky Florencea. Viranomaisten mukaan myrskyn odotettiin moukaroivan osavaltiota pahoin.

– Tämä tulee olemaan Carolinan rannikolle kuin Mike Tysonin isku, ei mikään heikko hipaisu, varoitti Yhdysvaltain liittovaltion pelastustoimesta vastaavan viraston Feman edustaja Jeff Byard.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti ihmisiä siirtymään turvaan myräkän tieltä.

– Siirtykää turvaan sen tieltä, älkää pelleilkö sen kanssa. Tämä on suuri myrsky, ehkäpä suurin mitä on nähty. Mutta me hoidamme sen. Olemme valmiina ja kykenemme siihen, presidentti uhosi Twitterissä.

Florencen on ennakoitu saapuvan Yhdysvaltain rannikolle myöhään torstaina tai varhain perjantaina paikallista aikaa. Jopa 1,7 miljoonaa ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa ja suuntaamaan turvaan myrskyn tieltä Etelä- ja Pohjois-Carolinassa sekä Virginiassa.

Florence-hurrikaani on menettänyt voimaansa ja sen kovimmat tuulet ovat hidastuneet, kertoo Yhdysvaltojen kansallinen hurrikaanikeskus. Nyt Florence luokitellaan kolmannen kategorian hurrikaaniksi viisiportaisella asteikolla.

"Vettä ei ole löytynyt enää moneen päivään"

Heinon piti kavereineen aluksi jäädä Pohjois-Carolinaan, mutta sitten mieli muuttui.

– Täyttelimme jo vesivarastoja ja muuta vastaavaa, mutta sitten päätettiin eilen illalla, että lähdetään Floridaan. Otettiin sieltä vuokra-asunto, ja sinne nyt tässä ollaan ajamassa.

Heino asuu parin painijoukkuekaverinsa kanssa omakotitalossa lähellä yliopiston kampusaluetta. Campbellista on Atlantin rannikolle verrattain lyhyt, parin tunnin ajomatka. Painijoukkueen 45 jäsenestä kaupunkiin jäi viisi tai kuusi. Muut lähtivät pois. Heinon arvion mukaan yliopiston muutamasta tuhannesta opiskelijasta jäi kaupunkiin ehkä satakunta.

– En ole tämmöistä ennen nähnyt, että porukkaa lähtee näin paljon pois. Jenkit nyt aina vähän liioittelee, heti kun tulee pieni lumimyräkkä, lyödään kaapit täyteen bensaa ja vettä. Täytyy kyllä silti sanoa, että nyt on sillä lailla erikoinen tilanne, että oikeasti on bensa loppu monelta huoltoasemalta. Vettä ei ole löytynyt enää moneen päivään, Heino tietää.

Heino pyrkii palaamaan takaisin Pohjois-Carolinaan maanantaiksi, "jos on minne palata".

– Katsotaan, millaista tuhoa myrsky tekee. Keleistähän kaikki riippuu. Mieluummin pysyy terveenä eikä lähde riskeeraamaan yhden koulupäivän takia.

Rankkasateista tulvia, tuulista tuhoja

Kansallinen hurrikaanikeskus on varoittanut Carolinaa ja Virginiaa siitä, että hengenvaarallinen myrsky voi nostaa merenpinnan korkeutta. Hurrikaanikeskuksen mukaan pitkäkestoiset rankkasateet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia tulvia sekä rannikkoalueilla että sisämaassa. Keskus varoittaa myös hurrikaanin tuhoisista tuulista rannikolla ja jonkin matkan päässä myös sisämaassa.

Washington Post kirjoittaa, että tulvat voivat olla samanlaisia tai pahempia kuin vuonna 2016, jolloin hurrikaani Matthew iski Carolinaan.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP