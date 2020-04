Ainakin 10 ihmistä kuoli ampumisessa Kanadan maaseudulla – uhrien joukossa nuori poliisi

Ainakin 10 ihmistä on kuollut ampumisessa Kanadan Nova Scotiassa, kertoo muun muassa Kanadan yleisradioyhtiö CBC.

Kanadan poliisin mukaan ampumistilanne Portapiquen pikkukaupungissa ja sen ympäristössä alkoi myöhään lauantai-iltana ja kesti yhteensä 12 tuntia. Ampuja saatiin lopulta kiinni huoltoasemalla, ja myöhemmin poliisi kertoi hänen kuolleen.

Epäilty ampuja oli 51-vuotias mies. Poliisi kertoi sunnuntaiaamuna tilanteen ollessa vielä kesken, että ampuja on tiettävästi pukeutunut poliisin univormuun ja ajaa poliisiautoa muistuttavaa autoa, vaikka tämä ei ollut poliisi. Myöhemmin hän ajoi eri autolla.

Kuolonuhreja on ainakin kymmenen, mutta poliisin mukaan on todennäköistä että uhreja löytyy vielä lisää. Yksi kuolonuhreista on CBC:n mukaan 23-vuotias poliisi ja kahden lapsen äiti. Lisäksi yksi poliisi oli haavoittunut.

Teon motiivista ei ole vielä tietoa, ja poliisin mukaan vaikuttaa siltä että uhrit valikoituivat ainakin osin satunnaisesti.

Ampumiset harvinaisia Kanadassa

Tilanne oli saanut alkunsa myöhään lauantai-iltana, jolloin Nova Scotian poliisi kertoi saaneensa ilmoituksen ampumisesta Portapiquessa ja kehotti alueen asukkaita pysymään sisätiloissa. Paikallinen asukas kertoi nähneensä tuohon aikaan ainakin kolme taloa tulessa. Alueelta löydettiin myöhemmin useita surmattuja asukkaita.

Sunnuntaiaamuna poliisi kertoi, että kyseessä on joukkoampumistilanne ja että uhreja on useita. Poliisi antoi Twitterissä useita päivityksiä epäillyn ampujan sijainnista, sillä tämä oli lähtenyt ajamaan Portapiquesta maantietä pitkin.

Silminnäkijä kertoi ohittaneensa sunnuntaiaamuna maantiellä kaksi palavaa poliisiautoa sekä hopeisen auton, joka myöhemmin paljastui epäillyn ampujan autoksi. Silminnäkijä oli nähnyt poliisin juoksevan palavia autoja kohti ja kuulleensa laukauksia.

Poliisi tavoitti miehen takaa-ajon päätteeksi ennen kello kahtatoista huoltoasemalla lähes 100 kilometrin päässä Portapiquesta. Muutamaa tuntia myöhemmin poliisi kertoi miehen kuolleen.

Joukkoampumiset ovat Kanadassa suhteellisen harvinaisia verrattuna etelänaapuri Yhdysvaltoihin. Viimeksi vuonna 2017 ampuja surmasi kuusi ihmistä islamilaisessa kulttuurikeskuksessa Quebecissä.

– En olisi voinut kuvitella mennessäni nukkumaan eilisiltana, että heräisin kamaliin uutisiin ampujasta Nova Scotiassa. Tämä on yksi järjettömimmistä väkivallanteoista provinssimme historiassa, sanoi Nova Scotian pääministeri Stephen McNeil.

Portapique on vain noin 100 asukkaan paikkakunta, joka sijaitsee noin 130 kilometriä pohjoiseen Nova Scotian pääkaupungista Halifaxista.

-----

Lähteinä myös uutistoimisto AFP ja Guardian.