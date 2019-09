Ainakin 16 kuollut Talebanin iskussa Kabulissa – Yhdysvaltain neuvottelija on parhaillaan kaupungissa viilaamassa sopimusta

Afganistanissa ainakin 16 ihmistä on kuollut ja yli sata haavoittunut Talebanin tekemässä pommi-iskussa. Viranomaisten mukaan kaikki iskussa kuolleet olivat siviilejä. Uhrimäärä voi vielä kasvaa.

Räjähdys sattui pääkaupunki Kabulissa, Green Villagen naapurustossa eilen illalla. Green Villagessa on paikallisten koteja ja muun muassa ulkomaisten organisaatioiden ja avustusjärjestöjen toimipisteitä.

Sisäministeriön tiedottajan Nasrat Rahimin mukaan Green Villagen kadulle parkkeerattu ajoneuvo oli täytetty räjähteillä. Valtavaa räjähdystä seurasi tulitusta ja muita pienempiä räjähdyksiä.

Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan äärijärjestö Taleban on ottanut vastuun iskusta. Järjestön tiedottaja Zabihullah Mujadid kommentoi eilen illalla, että käynnissä on koordinoitu isku, jossa on mukana itsemurhapommittaja ja asemiehiä.

USA vetämässä joukkonsa viidestä tukikohdasta Afganistanissa

Taleban neuvottelee Yhdysvaltojen kanssa rauhansopimuksesta. Yhdysvaltojen neuvottelija Zalmay Khalilzad on parhaillaan Kabulissa viilaamassa sopimusta.

Khalilzad kertoi eilen Tolo News -televisiokanavan haastattelussa, että Yhdysvallat aikoo vetää joukkonsa viidestä eri sotilastukikohdasta Afganistanissa, jos Talebanin kanssa hierottu sopimus pitää.

Khalilzadin mukaan Yhdysvallat jättää tukikohdat 135 vuorokauden sisällä, jos sopimuksen ehtoja noudatetaan.

Presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, ettei Yhdysvallat vedä kaikkia joukkojaan pois Afganistanista, vaikka rauhansopimus Taleban-liikkeen kanssa syntyisikin.

Trump kertoi Fox Newsin haastattelussa, että joukkojen määrä vähenee maassa 8 600:aan, jos sopimukseen päästään. Yhdysvalloilla on maassa yli 13 000 sotilasta.

Trumpin mukaan Yhdysvallat tulee aina olemaan läsnä alueella. Yhdysvaltain joukkoja lähetettiin ensimmäistä kertaa Afganistaniin vuoden 2001 World Trade Centerin terroristi-iskujen jälkeen.