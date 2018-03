Ainakin kaksi kuollut helikopteriturmassa Manhattanilla

Yhdysvalloissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut helikopteriturmassa New Yorkin Manhattanilla. New Yorkin pormestarin tiedottaja kertoo Twitterissä, että helikopteri syöksyi East River -jokeen. Ainakin yksi turman uhri on saatu pelastettua.

Pelastussukeltajat etsivät mahdollisia muita eloonjääneitä.

New York Timesin haastatteleman poliisin edustajan mukaan kopterin kyydissä oli ilmeisesti yhteensä kuusi ihmistä.

Yhdysvaltojen ilmailulaitos FAA kertoi Twitterissä kopterin olleen tyyppiä Eurocopter AS350 ja sanoi Yhdysvaltojen onnettomuustutkintakeskuksen NTSB:n selvittävän onnettomuuden syyn.