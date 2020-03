Ainakin kymmenen kuoli karanteenitilana käytetyn hotellin romahduksessa Kiinassa, koronavirukseen sairastuneita kuljettava risteilyalus sai rantautumisluvan Yhdysvalloissa

Kiinan viranomaisten mukaan ainakin kymmenen ihmistä on kuollut hotellin romahdettua Quanzhoun kaupungissa kaakkoisessa Kiinassa, kertoo Guardian. 80 huoneen hotelli oli vastikään muunnettu karanteenitilaksi ihmisille, jotka olivat olleet tekemisissä koronaviruspotilaiden kanssa.

Noin 70 ihmistä jäi loukkuun hotellin raunioihin. Viranomaisten mukaan heistä 48 on löydetty.

Onnettomuus sattui lauantaina alkuillasta paikallista aikaa.

Rakennuksen sortumissyytä ei vielä tiedetä. Tapahtumapaikalta levinneiden videoiden mukaan näyttää siltä, että rakennuksen julkisivu on sortunut ja jäljelle on jäänyt vain teräsrunko.

Kiina kertoi alhaisimmasta uusien tartuntojen luvusta sitten tammikuun

Kiinassa uusien koronavirustartuntojen määrä näyttää laskevan. Varhain sunnuntaina maa kertoi alhaisimmasta uusien tartuntojen luvusta sitten tammikuun. Uusia tartuntoja on todettu Kiinan mukaan lauantain jälkeen 44, lähes kaikki niistä viruskriisin alkulähteellä Wuhanin miljoonakaupungissa.

Uusia kuolemantapauksia Kiina raportoi 27. Maassa on nyt kuollut koronaviruksen seurauksena yhteensä lähes 3 100 ihmistä.

Wuhania ympäröivässä Hubein maakunnassa viranomaisten ilmoittamien päivittäisten uusien tartuntojen määrä on ollut laskussa jo jonkin aikaa. Koko maakunta asetettiin eristykseen tammikuun lopussa viruksen leviämisen estämiseksi. Toimet ovat vaikuttaneet noin 56 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään.

Perjantaina maan viranomaiset vihjasivat, että eristys saattaa olla lähiaikoina päättymässä.

Uuden koronaviruksen tartunnat ovat viime viikkoina olleet nousussa monissa maissa Kiinan ulkopuolella. Tartuntoja on maailmanlaajuisesti todettu yhteensä ainakin yli 105 000, joista yli 80 000 Kiinassa, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Myös Etelä-Koreassa aiempaa vähemmän tartuntoja

Etelä-Koreassa todettujen uusien tartuntojen määrä laski sunnuntaina matalimmaksi yli viikkoon. Tartuntoja vahvistettiin sunnuntaina 272, kun viime päivien ajan niitä on todettu pääsääntöisesti päivittäin noin 500.

Kaikkiaan Etelä-Koreassa on vahvistettu pitkälti yli 7 000 tartuntaa, mikä on suurin maakohtainen luku heti Kiinan jälkeen. Koronavirukseen kuolleita maassa on viranomaisten mukaan nyt 50.

21 tartunnan risteilyalus maanantaina rantaan Oaklandissa

Oaklandin kaupunki Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa on antanut Grand Princess -risteilyalukselle luvan rantautua maanantaina. Risteilijällä on vahvistettu toistaiseksi 21 koronatartuntaa. Tartunnan saaneista 19 kuuluu laivan miehistöön ja kaksi on yhdysvaltalaisia matkustajia.

Laivan oli alun perin tarkoitus rantautua San Franciscoon lauantaina paikallista aikaa, mutta viranomaiset olivat käskeneet sitä pysymään merellä kaupungin edustalla tartuntojen vuoksi.

Tartuntoja on vahvistettu Yhdysvalloissa yli 400. Niitä on nyt havaittu 30 osavaltiossa, ja ainakin 19 ihmistä on kuollut.

--

Lähteenä myös AFP.