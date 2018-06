Ainakin viisi ihmistä on kuollut ampumisessa sanomalehtitalolla Marylandissa – epäilty ampuja on valkoihoinen mies

Yhdysvalloissa Marylandissa ainakin viisi ihmistä on kuollut sanomalehtitalolla tapahtuneessa ampumisessa. Lisäksi ainakin kolme ihmistä on haavoittunut. Kuolonuhreista neljä sai surmansa tapahtumapaikalla ja yksi kuoli myöhemmin sairaalassa.

Ampuminen tapahtui torstaina iltapäivällä paikallista aikaa. CNN:n mukaan ampuminen tapahtui Capital Gazette -sanomalehden toimituksessa.

Poliisin mukaan ampumisesta epäilty on valkoihoinen mies. Epäilty ampuja on saatu kiinni, mutta motiivista ei ole kerrottu vielä mitään. Viranomaiset löysivät epäillyn pöydän alta.

Poliisilla on tiedossa miehen henkilöllisyys, mutta viranomaiset eivät ole kertoneet sitä julkisuuteen. Poliisin mukaan ampumisessa käytettiin pitkäpiippuista asetta, joka voi tarkoittaa joko kivääriä tai haulikkoa.

Poliisi kertoo lisäksi löytäneensä rakennuksesta mahdollisen räjähteen ja poliisin pommiryhmä saapui paikalle, kertoo muun muassa CNN.

Lähdetietojen mukaan epäilty ei ole ollut yhteistyöhaluinen

Sekä CNN:n että Guardianin lähdetietojen mukaan kiinniotettu epäilty ampuja ei ole ollut yhteistyöhaluinen.

Guardianin lähde kertoo, että epäilty ei ole vastannut kuulusteluiden aikana kysymyksiin. CNN:n lähde lisäksi kertoo, ettei epäillyllä ampujalla ollut mukanaan henkilöllisyystodistusta. Myöskään liittovaltion poliisi FBI ei lähteen mukaan aluksi löytänyt tietokannoistaan tietoja epäillystä ampujasta.

Työntekijä kuvailee toimitusta sota-alueeksi

Capital Gazette -sanomalehti on jatkanut uutisointiaan ampumisesta huolimatta. Lehden työntekijät ovat myös kertoneet tapahtumista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sekä antaneet haastatteluja. Muun muassa lehden oikeus- ja rikostoimittaja Phil Davis kertoo olleensa rakennuksessa sisällä, kun ampuja avasi tulen. Hän on antanut haastattelun Baltimor Sun -lehdelle, joka on samaa yhtiötä kuin Gazette. Davis kuvaili toimitusta sota-alueeksi, kun ampuminen tapahtui.

Davis lisäksi kirjoittaa Twitterissä, että ampuja ampui kohti toimituksen lasiovea ja muutamia työntekijöitä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa Twitterissä saaneensa ampumisesta tiedon olleessaan vielä Wisconsinissa. Trump kirjoittaa, että hänen ajatuksensa ja rukouksensa ovat uhrien ja heidän perheidensä luona. Trump lisäksi kiittää paikalle saapuneita pelastusviranomaisia.