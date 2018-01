Alaskassa voimakas maanjäristys keskellä yötä – ihmiset herätettiin sireeneillä

Alaskan rannikolla on tapahtunut voimakas maanjäristys. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan järistyksen voimakkuus oli 7,9 ja järistys tapahtui 25 kilometrin syvyydessä. Aiemmin voimakkuuden voimakkuudeksi mitattiin 8,2 ja syvyydeksi 10 kilometriä.

Järistyksen takia on annettu tsunamivaroitus, joka koskee Alaskaa sekä Kanadan länsirannikkoa. Asukkaita Alaskassa ja Kanadassa on kehotettu siirtymään korkeampaan maastoon. Yhdysvaltojen länsirannikolle on annettu lievempi varoitus.

– Jos olet rannikkoalueella, siirry sisämaahan korkeampaan maastoon, Anchoragen hätätilavirasto ilmoitti.

– Tsunamivaroitus tarkoittaa, että vaarallinen tsunami on mahdollinen tai jo tapahtumassa.

Virasto muistutti myös, että ensimmäinen tsunamiaalto ei ole välttämättä suurin.

Maa järisi Alaskanlahdella reilut 250 kilometriä Kodiakinsaaresta kaakkoon. Järistys tuntui osavaltion suurimmassa kaupungissa Anchoragessa asti ja ympäri Alaskan eteläosia, kertoi alaskalainen Anchorage Daily News.

Ensimmäisten tsunamiaaltojen laskettu osumishetki Kodiakiin on jo mennyt ohi, mutta aaltoja ei ole näkynyt, kertoi poliisi uutistoimisto AP:lle.

Kodiakissa ihmiset suuntasivat sadoin autoin paikalliselle vuorelle pakoon mahdollista tsunamia, kertoi paikallinen asukas Eric Cusson Anchorage Daily Newsille.

– Aika lailla koko kylä ajoi Pillar Mountainille, hän sanoi.

Järistys tapahtui paikallista aikaa keskellä yötä. Ihmiset herätettiin sireeneillä, ja heitä on evakuoitu muun muassa kouluihin.