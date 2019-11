Albanian maanjäristyksessä jo liki 50 uhria

Albanian maajäristyksen uhrimäärä on noussut 49:ään, kertoi maan pääministeri Edi Rama perjantaina. Yli 750 loukkaantui ja kotinsa menettäneitä on tuhansia. Raunioista on myös pelastettu vajaat 50 ihmistä elävinä.

Tiistaina Albaniaa vavisuttanut järistys oli tuhoisin Albaniassa vuosikymmeniin. Vahingot keskittyivät Durresin rannikkokaupunkiin ja pääkaupunki Tiranan luoteispuolella sijaitsevaan Thumaneen. Järistys oli voimakkuudeltaan 6,4.

Durresissa jatkettiin perjantaina edelleen muun muassa järistyksessä romahtaneen merenrantahotellin raivaustöitä.

Durresissa ja Thurmanessa liki 2 000 ihmistä on jouduttu siirtämään tilapäisasumuksiin tai hotelleihin, koska heidän kotinsa vaurioituivat pahasti järistyksissä tai niitä seuranneissa jälkijäristyksissä.

Hallitus on luvannut rakentaa kotinsa menettäneille uudet talot viimeistään ensi vuoden aikana.