Amerikkalaistyötön tipahtaa helposti oman onnensa nojaan – kitsaimmat osavaltiot maksavat korvausta vain kolme kuukautta

Yhdysvalloissa työttömyysturvaa on heikennetty viime vuosina merkittävästi samaan aikaan, kun maa on toipunut lamasta ja työttömyys on vähentynyt tasaisesti. National Employment Law Project -järjestön tuore raportti paljastaa, että työttömyyskorvausta saa enää 27 prosenttia työttömistä.

Brookings-instituutin johtavan tutkijan Gary Burtessin mukaan työttömyysturva ei ole ollut Yhdysvalloissa näin heikkoa kymmeniin vuosiin. Yksi suurimmista ongelmista on se, että korvausta voi saada vain muutamia kuukausia.

Ennen tuoreita heikennyksiä työttömyysturvaa sai kaikissa osavaltioissa enimmillään puoli vuotta, joka sekin on Burtessin mukaan poikkeuksellisen lyhyt aika OECD-maalle. Nyt useat osavaltiot ovat lyhentäneet enimmäisaikaa. Kitsaimmissa osavaltioissa Floridassa ja Pohjois-Carolinassa työttömyyskorvausta saa enää kolmen kuukauden ajan.

– Viime vuosina olemme näyttäneet (kansainvälisissä) vertailuissa kehitysmaalta, Burtess sanoo.

Mikäli työttömyys jatkuu pidempään kuin tukikuukausia on tarjolla, työtön ei todennäköisesti saa yhteiskunnalta minkäänlaista tukea. Kaikkein köyhimmille on tarjolla toimeentulotuen tyyppistä avustusta, mutta muut työttömät joutuvat pärjäämään omillaan.

Vaatimuksia tiukennettu

Vanhempi lakimies George Wentworth NELP:istä kertoo, että lisäksi osa osavaltioista on tiukentanut vaatimuksia, jotka työttömän täytyy täyttää saadakseen korvausta tai on alkanut valvoa perinteisiä vaatimuksiaan aiempaa tiukemmin.

Tyypillinen työttömyyskorvauksen ehto on, että työttömän on kyseltävä viikoittain töitä useilta työnantajilta ja pystyttävä todistamaan viraomaisille yhteydenottonsa. Jos on sairaana tai matkoilla eikä pääse heti töihin, jää korvaus siltä viikolta saamatta.

Moni ei ole alun perinkään oikeutettu työttömyyskorvaukseen. Työttömyysturvan piiriin pääsee vain, jos on tehnyt ennen työttömäksi jäämistään oman osavaltion ehtojen mukaisen määrän palkkatyötä. Se sulkee järjestelmän ulkopuolelle kortistoon valmistuneet opiskelijat, kotiäitiyden tai -isyyden jälkeen työelämään paluuta yrittävät ja osan pienipalkkaisilla pätkätöillä kituuttaneista.

Työtön pelkää joutuvansa mustalle listalle

Työttömyysturvan ehtona on myös, että työntekijä on irtisanottu vastoin omaa syytään. Erityisen ongelmalliseksi ehdon tekee se, että Yhdysvalloissa työnantajalle koituu suoraa taloudellisesta hyötyä siitä, jos se onnistuu estämään irtisanotuiltaan työttömyyskorvauksen saamisen.

Taloustieteen professori Steve Woodbury Michiganin yliopistosta selittää, että Yhdysvaltojen ainutlaatuinen työttömyyskorvausjärjestelmä rahoitetaan työnantajan maksamilla veroilla, jotka ovat sitä korkeammat, mitä useampia ihmisiä yritys on irtisanonut taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Tarkoitus oli kannustaa yrityksiä olemaan irtisanomatta väkeään, mutta yrityksille syntyikin kannustin väittää, että potkut olivat työntekijän omaa syytä.

Irtisanottu voi riitauttaa asian, mutta monella ei ole siihen voimia tai uskallusta.

Matalapalkkatöistä irtisanottujen edustamiseen erikoistunut juristi Rick McHugh NELP:istä kertoo, että moni jättää työttömyyskorvauksen kokonaan hakematta, koska pelkää joutuvansa työnantajan mustalle listalle. Nettiajan uusi ongelma on, että kaikilla hakijoilla ei ole nettihakemuksen täyttämiseen tarvittavia kieli- tai tietotekniikkataitoja tai helppoa pääsyä nettiin.

Kirjoittaja on STT:n Yhdysvaltojen-avustaja.