Amnesty: Oppositioaktivisteihin kohdistuva häirintä on lisääntynyt Venäjän vaalien alla

Venäjällä oppositioaktivistien häirintä on lisääntynyt presidentinvaalien lähestyessä, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.

Venäjän vaalien boikotointia ajavia aktivisteja kohtaan on tehty useita iskuja ja aktivisteja on vangittu umpimähkäisesti, järjestö sanoo tiedotteessa. Myös julkista kokoontumista on järjestön mukaan rajoitettu ja opposition vaikuttajia on pidätetty ja syytetty poliittisista rikkeistä.

Amnestyn mukaan kokoontumisten rajoittaminen, poliisin voimankäyttö, umpimähkäiset vangitsemiset ja epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit rajoittavat ilmaisunvapautta ja kokoontumista Venäjällä.

Venäjän presidentinvaalit pidetään sunnuntaina. Istuvan presidentin Vladimir Putinin voitto ensimmäisellä kierroksella on käytännössä varma.

Putinilla on vaaleissa seitsemän vastaehdokasta, joista politiikan tutkijoiden mukaan kukaan ei edusta todellista oppositiota. Sellainen ehdokas olisi ollut Putinin pitkäaikainen arvostelija Aleksei Navalnyi, joka kuitenkin suljettiin pois vaaleista rikostuomion perusteella. Navalnyin mukaan tuomio oli poliittinen.