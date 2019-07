Ankara helleaalto riivaa 150 miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa

Vaarallisen kova helleaalto on kurittanut Yhdysvaltoja viikonloppuna. Suurista kaupungeista ainakin New Yorkissa, Washingtonissa ja Philadelphiassa lämpötila on kohonnut 38 celsiusasteeseen.

Kuumat kelit ovat ulottuneet Yhdysvaltojen Keskilännestä Atlantin rannikolle. Alueella asuu lähes 150 miljoonaa ihmistä. Helleaallon odotetaan jatkuvan ainakin sunnuntai-iltaan saakka.

Viranomaiset ovat kehottaeet ihmisiä juomaan tarpeeksi ja pysymään sisätiloissa mahdollisimman paljon. Ainakin kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen. Joukossa on muun muassa entinen amerikkalaisen jalkapallon NFL-pelaaja Mitch Petrus, joka kuoli torstaina 32-vuotiaana lämpöhalvaukseen.