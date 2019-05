Apujärjestöt ahtaalla Luoteis-Syyriassa hallinnon ja Venäjän pommitusten vuoksi

Lukuisat avustusjärjestöt ovat keskeyttäneet työnsä Luoteis-Syyriassa jihadistien hallussa olevalla alueella, kertoo YK:n hätäaputoimisto OCHA.

Syynä on Syyrian hallinnon ja Venäjän pommitusten kiihtyminen. Joidenkin järjestöjen tilat ovat vaurioituneet, osa on huolissaan työntekijöidensä turvallisuudesta. Viiden avustustyöntekijän on raportoitu kuolleen ilmaiskuissa ja kranaattitulessa.

OCHA:n mukaan muutamassa päivässä ainakin 16 järjestöä on ilmoittanut toimintansa keskeyttämisestä. Esimerkiksi Maailman ruokaohjelma WFP on katkaissut aputoimitukset, joita on suunnattu noin 47 000 ihmiselle kriisialueella.

Jihadistien valvonnassa on alue, joka kattaa suuren osan Idlibin provinssissa, samoin naapurissa sijaitsevia alueita Aleppon ja Haman provinsseissa. Alueella asuu noin kolme miljoonaa ihmistä.