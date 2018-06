Argentiinassa tulossa tiukka äänestys abortista

Argentiinassa äänestetään tänään abortin laillistamisesta. Jos äänestys päättyy abortin sallimiseen, Argentiinasta tulee Etelä-Amerikan runsasväestöisin maa, joka sallii raskaudenkeskeytyksen.

Edustajainhuone on syvästi jakautunut. Vaikka maa toimi uranuurtajana samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistamisessa, katolisella kirkolla on aborttikysymyksessä suuri vaikutus.

Keskiviikkoillan äänestystulos on epävarma. Edustajainhuoneen 257 kansanedustajasta 109:n odotetaan äänestävän lakiesityksen puolesta ja 117:n vastaan. Loput 29 ovat epävarmoja.

Niin abortin kannattajat kuin abortin vastustajat ovat kutsuneet koolle mielenosoituksia kongressin ulkopuolelle.

Kuten useimmissa latinalaisamerikkalaisissa maissa, abortti on Argentiinassa laiton. Raskaudenkeskeytys sallitaan raiskaustapauksissa, tai jos raskaana olevan naisen henki tai terveys on uhattuna.

Uusi laki tekisi abortista laillisen 14 ensimmäisen raskausviikon aikana, ja vielä senkin jälkeen, jos sikiö ei selviäisi kohdun ulkopuolella.

Jos lakiesitys menee läpi, se tulee käsittelyyn senaatissa. Analyytikoiden mukaan useammat senaattorit ovat ottaneet kantaa lakiehdotusta vastaan kuin sen puolesta.

Presidentti Mauricio Macri, joka on ottanut voimallisesti kantaa aborttia vastaan, on pyytänyt lainlaatijoita äänestämään omatuntonsa mukaan. Hän on myös sanonut, ettei aio käyttää veto-oikeutta, jos laki menee läpi.