Armenian oppositiojohtaja matkalla pääministeriksi

Armeniassa valitaan tänään maalle uusi pääministeri. Virkaan valitaan lähes varmasti oppositiojohtaja Nikol Pashinian, 42, koska muita ehdokkaita ei ole. Pashinian käytti koko eilisen päivän neuvotteluihin, joissa hän yritti varmistaa riittävän tuen 105-paikkaisessa parlamentissa.

Maata pitkään hallinnut tasavaltalaispuolue on taipumassa Pashinianin taakse. Oppositiojohtaja on neuvotteluissa onnistunut saamaan taakseen edustajia niin, että hän on vain muutaman äänen päässä tarvitsemastaan 53 paikan enemmistöstä.

Pashinian on luvannut taistella korruptiota ja köyhyyttä vastaan ja järjestää maassa vapaat ja rehelliset vaalit.

– Ihmisillä tulisi olla aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen tilanteeseen ja poliittisiin päätöksiin, Pashinian sanoi.

Vain muutaman päivän pääministerinä toiminut Serzh Sarkisian taipui viikko sitten eroon toista viikkoa jatkuneiden mielenosoitusten päätteeksi. Oppositio syytti häntä korruptiosta ja valtaan takertumisesta.

Entinen presidentti Sarkisian siirtyi vastoin aiempia lupauksiaan pääministeriksi, kun perustuslakimuutos siirsi valtaa parlamentille ja teki presidentin tehtävästä lähinnä seremoniallisen.