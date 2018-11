Arviolta sata syyrialaista sairaalaan hengitysvaikeuksien takia – Syyrian hallitus: Kapinalliset tekivät kaasuiskun

Syyrian Aleppossa arviolta sata ihmistä on joutunut sairaalaan hengitysvaikeuksien takia. Syyrian valtion uutistoimisto Sanan mukaan 107 ihmistä on kärsinyt hengitysvaikeuksista. The Syrian Observatory for Human Rights -järjestö kertoo luvuksi puolestaan 94. Järjestön mukaan suurin osa on jo päässyt pois sairaalasta eikä kenenkään sairaalassa edelleen olevan tila ole kriittinen.

Hengitysvaikeuksien syyksi on epäilty kaasuiskua, josta Syyrian hallinto on syyttänyt kapinallisia. Myös Venäjän puolustusministeriö on syyttänyt kapinallisia kaasuiskun tekemisestä Aleppoon eilen.