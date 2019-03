Asekauppa kasvoi edelleen maailmassa, Yhdysvallat ykkösmyyjä – vuosina 2014–2018 yli puolet Yhdysvalloista viedyistä aseista meni Lähi-itään

Kansainvälinen asekauppa kasvaa edelleen, vaikka kasvu onkin hieman hidastunut, kertoo rauhantutkimusinstituutti Siprin tuore raportti. Yhdysvallat on edelleen lisännyt etumatkaansa maailman suurimpana aseiden viejänä.

Asekaupan kasvun veturina on toiminut Lähi-itä, sillä myynti kaikille muille alueille on raportin mukaan vähentynyt. Vuosina 2014–18 yli puolet (52 prosenttia) kaikista Yhdysvalloista viedyistä aseista meni Lähi-itään.

– Amerikkalaisten, brittiläisten ja ranskalaisten aseiden kysyntä Persianlahden alueella on korkealla, koska siellä jännitteet ja konfliktit rehottavat, perusteli Siprin tutkija Pieter D. Wezeman järjestön tiedotteessa.

Yhdysvaltojen jälkeen maailman suurimmat aseviejät olivat Venäjä, Ranska, Saksa ja Kiina. Viisikon osuus maailman aseviennistä vuoteen 2018 päättyneen periodin aikana oli 75 prosenttia.

– Yhdysvallat on edelleen vankistanut asemiaan maailman johtavana aseiden toimittajana. Kuluneiden viiden vuoden aikana Yhdysvallat on vienyt aseita ainakin 98 maahan. Mukana oli useasti kehittyneitä asejärjestelmiä: taistelukoneita, lyhyen kantaman risteily- ja ballistisia ohjuksia sekä suuri määrä täsmäpommeja, sanoi Siprin ase- ja sotilasmenoihin keskittyneen ohjelman johtaja Aude Fleurant.

Yhdysvallat kasvatti myös etumatkaansa Venäjään: se vei 75 prosenttia enemmän aseita kuin Venäjä vuosina 2014–18.

Raportin mukaan asekauppa kaikkiaan kasvoi vuosina 2014–18 vajaat kahdeksan prosenttia verrattuna edeltävään kauteen. Jos vertailukohdaksi otetaan vuodet 2004–2008, kasvua on tullut 23 prosenttia.

Saudi-Arabia asekaupan innokkain ostaja

Eniten aseita Lähi-idässä osti Saudi-Arabia, jonka aseostot kasvoivat peräti 192 prosenttia vuosina 2014–18 verrattuna edeltävään kauteen. Samalla maa oli maailman suurin aseiden ostaja. Ahkerasti asekaupassa kävivät myös Egypti, Qatar, Irak ja Israel. Syyrian aseostot sen sijaan laskivat 87 prosenttia.

Toisella suurella aseiden markkina-alueella Aasiassa ja Oseaniassa eniten aseita ostivat Intia, Australia, Kiina, Etelä-Korea ja Vietnam.

– Intia on tilannut suuren määrän aseita ulkomaisilta toimittajilta, mutta toimitukset ovat monissa tapauksissa viivästyneet. Toisaalta Kiinan asetuonti on vähentynyt, koska maa on onnistunut omien uudenaikaisten aseidensa suunnittelussa ja tuotannossa, sanoi Siprin tutkija Siemon T. Wezeman.

Vaikka Kiina vähensi aseostojaan, se oli silti maailman kuudenneksi suurin aseiden ostaja vuosina 2014–18.

