Asevoimien rooli Venezuelassa on ratkaiseva, arvioi Upin tutkija

Venezuelan asevoimien kääntyminen jommallekummalle puolelle on ratkaisevaa maan valtataistelussa, arvioi vanhempi tutkija Mikael Wigell Ulkopoliittisesta instituutista (Upi). Armeija ei ole aivan yhtenäinen: henkilökohtaisia etuja saaneilla korkeilla upseereilla on perusteita tukea presidentti Nicolas Maduron hallintoa, mutta alemmilla tasoilla on myös paljon tyytymättömyyttä, Wigell sanoo.

– He kärsivät samalla tavalla kriisistä (kuin muu väestö), on pulaa ruoasta ja lääkkeistä, Wigell selittää.

Myös oppositio on hänen mukaansa tällä kertaa nähnyt asevoimien tärkeyden ja yrittää houkutella sotilaita vaihtamaan puolta. Wigellin mukaan hajanaisella oppositiolla tuntuu nyt olevan parlamentin puhemiehen Juan Guaidon johdolla melko fiksu strategia käytössä kansainvälisen paineen hyödyntämisessä.

– Hän (Guaido) selvästikin rakentaa maan laillisesta parlamentista vahvaa instituutiota, eikä rakenna tätä niin paljon oman persoonansa kautta – mitä aiemmat oppositiopoliitikot ovat ehkä liikaa tehneet, Wigell sanoo.

Mitä tekee USA, mitä Kiina?

Tutkijan mukaan vilpillisiksi tuomittujen presidentinvaalien jälkeen kasvanut kansainvälinen paine Maduroa vastaan oli tärkeä tekijä valtataistelun puhkeamisessa. Latinalaisessa Amerikassa Venezuelan hallinnon ystävät ovat nykyään todella vähissä, oikeastaan niitä ovat vain Kuuba ja Bolivia. Yhdysvallat puolestaan voisi talouspakotteita kiristämällä aiheuttaa todella vakavia seurauksia Venezuelalle.

– Yhdysvalloilla on vielä aika kovatkin taloudelliset keinot käyttämättä, Wigell sanoo.

Suuri kysymysmerkki on tutkijan mukaan kuitenkin se, riittääkö presidentti Donald Trumpin kärsivällisyys ja onko hänellä ylipäänsä jatkostrategiaa Venezuelan suhteen.

Toinen merkittävä toimia on Venezuelaa lainoittanut Kiina, jolla on maassa paljon investointeja.

– Jos Kiina kääntyisi Venezuelaa vastaan niin sitten se olisi loppu regiimille, se ei saisi enää mistään varoja, Wigell sanoo.

Toistaiseksi Kiina ei ole vielä kääntynyt Maduron hallintoa vastaan, mutta ei sitä Wigellin mukaan myöskään hirveästi tue. Mieli voisi ehkä muuttua, jos Kiina saisi poliittiselta oppositiolta takeet saatavistaan, Wigell arvioi.