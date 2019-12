Israelissa järjestetään jälleen ensi maaliskuussa parlamenttivaalit, nyt jo kolmannet vuoden sisällä. Tämä on osoitus siitä, että maassa ollaan poliittisessa umpikujassa, josta ei päästä eteenpäin, sanoo Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

– Tämä kertoo osin järjestelmästä ja siinä olevista rakenteellisista ongelmista eli että ei ole selviä enemmistöjä. Toinen tekijä on tietysti pääministeri Benjamin Netanjahun persoona.

Israelissa on hyvin voimakkaasti suhteelliseen vaalitapaan perustuva järjestelmä. Tällöin ei Juusolan mukaan ylipäätään ole helppo muodostaa koalitiota silloin, kun on hyvin erilaisia poliittisia mielipiteitä. Tässä on kyse enemmän tai vähemmän pysyvästä tilanteesta.

Tässä tapauksessa Netanjahun asema on Juusolan mukaan erityistapaus, mikä on johtanut siihen, että tilanne on nyt näin paha.

– Netanjahu pitää kiinni kaikin keinoin asemastaan eikä suostu antamaan periksi ja vie tavallaan poliittisen järjestelmän mukanaan umpikujaan.

"Vaalikampanjasta tulee hyvin repivä ja likainen"

Uusiin vaaleihin on aikaa kolme kuukautta, ja se on Juusolan mukaan pitkä aika Israelin politiikassa. Potentiaalisesti paljon voi tapahtua. Yhtenä mahdollisena kehityskulkuna voisi olla se, että Netanjahu haastettaisiin hänen oman Likud-puolueensa sisältä. Toistaiseksi tästä ei Juusolan mukaan kuitenkaan näy merkkejä.

– Mutta jos alkaa näyttää mielipidemittausten valossa siltä, että Sinivalkoinen puolueliitto vahvistuu, se voi aiheuttaa paineita Likudin sisälle luopua Netanjahusta. Tämä on yksi mahdollisuus päästä umpikujasta eteenpäin.

Tilanne ei Juusolan mukaan ole helppo, ja kaikki ennusmerkit osoittavat, että vaalikampanjasta tulee hyvin repivä ja likainen. Tosin tämä on Israelissa perinne muutenkin, mutta tässä tilanteessa repivyys ja likaisuus Juusolan mukaan korostuu.

Juusola uskoo, että nykyinen poliittinen tilanne ei vahvista israelilaisten uskoa järjestelmään.

– Netanjahun vastustajat syyttävät erityisesti häntä, mutta varmasti yleinen käsitys on, että kaikki kolme keskeistä toimijaa (Netanjahu, Israel Beiteinu -puolueen Avigdor Liberman ja Sinivalkoisen puolueliiton Benny Gantz) ovat syyllisiä tähän. Tämä lisää käsitystä siitä, että politiikka on likaista, mikä ei mitenkään vahvista demokratiaa, Juusola sanoo.