Tilanne Itä-Ukrainan konfliktialueella pysyy hyvin monimutkaisena, vaikka Ukrainan armeija ja Itä-Ukrainan kapinalliset vetävät joukkojaan ja aseitaan osalta rintamalinjaa, arvioi Ukraina-asiantuntija STT:lle.

– Ukrainan sotaan se vaikuttaa hyvin vähän, sillä rintamalinja on noin 400 kilometriä pitkä. Joukkojen vetäytyminen kolmessa paikassa on hyvin pieni askel, mutta sillä on merkitystä diplomaattisesti, kertoo Ulkopoliittisen instituutin Arkady Moshes.

Moshes on instituutin EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelman johtaja.

Joukkojen vetäminen on osa Ukrainan hallinnon ja Venäjän tukemien kapinallisryhmien neuvotteluita. Ukrainan ulkoministeri Vadym Prystaiko kertoi Ukrainan armeijan vetäytymisestä ukrainalaismedioille tiistaina. Itä-Ukrainan kapinallisryhmien edustajan Vladyslav Deynegon mukaan myös heidän joukkonsa olisivat aloittaneet vetäytymisen.

– Tänään osapuolet ovat aloittaneet joukkojen ja aseiden poistamisen Zolotessa, vahvisti myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin edustaja Martin Sajdik.

Ukraina toivoo huippukokousta rauhan edistämiseksi

Ennalta sovituilla alueilla tehtävä vetäytyminen on ollut Venäjän ehtona Normandian huippukokouksen järjestämiselle. Huippukokouksessa on tarkoitus käsitellä uutta rauhansuunnitelmaa, jonka mukaan separatistialueet saavat laajemman autonomian, jos niillä ensin pidetään Ukrainan perustuslain mukaiset vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit.

Vetäytyminen on Ukrainalta merkittävä myönnytys, Moshes arvioi. Ukrainan uusi presidentti Volodymyr Zelenskyi haluaa järjestää tapaamisen, mutta Venäjä ei ole tutkijan mukaan osoittanut halukkkuutta tehdä itse myönnytyksiä.

– Venäjä hyödynsi tätä tilannetta erittäin hyvin, hän sanoo.

Normandian kokouksella ei ole vielä päivämäärää. Moshes uskoo, että Ukraina haluaisi järjestää tapaamisen vielä tänä vuonna, mutta hän ei osaa sanoa, onko sille edellytyksiä.

– Vetäytyminen avaa tien Normandian huippukokoukselle. On kuitenkin vielä liian varhaista sanoa, johtaako kokous tuloksiin tai niiden toteutumiseen.

Kriitikot pelkäävät vetäytymisen suosivan Venäjää

Kaikki Ukrainassa eivät ole olleet tyytyväisiä Zelenskyin ajamaan vetäytymiseen. Sopimuksella halutaan päättää Itä-Ukrainan vuonna 2014 käynnistyneet taistelut, joissa on kuollut 13 000 ihmistä.

– Tälle toimelle on merkittävä vastustus Ukrainassa, koska joissain paikoissa näiden joukkojen sijainti on taktisesti tärkeä, Moshes sanoo.

Tuhannet ihmiset ovat protestoineet aiemmin tässä kuussa suunnitelmaa vastaan pääkaupunki Kiovassa. Mielenosoittajien mukaan vetäytyminen suosii Venäjää ja jättää tosiasiassa separatistialueet sen valvontaan. Vetäytymistä ovat kritisoineet muun muassa sodan veteraanit, joita on Ukrainassa jo 400 000.

Moshes ei odota, että ilmoitus saa Ukrainassa aikaan uusia mielenosoituksia, mutta hänen mukaansa se saattaa näkyä presidentin ja muun hallinnon kannatuksessa. Tutkija sanoo, että ukrainalaisten enemmistö ei lämpene Itä-Ukrainan autonomian laajentamiselle.

– Suurin osa ukrainalaisista haluaa rauhaa, mutta vain vähemmistö haluaa rauhaa hinnalla millä hyvällä.