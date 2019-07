Asiantuntija: Johnson pelaa huonoilla pelikorteilla vaatiessaan uusia brexit-neuvotteluita – toinen vaihtoehto on jyrkänteeltä alas

Uusia brexit-neuvotteluita hinkuva Britannian pääministeri Boris Johnson on turvautunut ainoaan mahdolliseen taktiseen liikkeeseen, joka hänelle on tarjolla, arvioi Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtaja Teija Tiilikainen. Tiilikaisen mukaan edessä on kuitenkin melkoinen pattitilanne. EU-johtajat ovat sanoneet toistuvasti, että sopimusta ei enää avata.

Britannian parlamentissa poistumissopimus on torjuttu jo moneen otteeseen. Tiilikaisen mukaan on vaikea ajatella, että sopimuksessa olisi joku yksittäinen osa, joka nostettaisiin esiin ja avattaisiin uudelleen. Johnsonilla onkin kova tarve lyödä pöytään jotain uutta.

– Hänellä on huonot pelikortit käsissään, ja hän sen itsekin ymmärtää. Hän on astunut suoraan edeltäjänsä saappaisiin tässä asiassa. Siellä on sopimus valmiina, joka ei miellytä parlamenttia, Tiilikainen toteaa.

– Ja parlamentti on ottanut sen kannan, ettei se asetu tukemaan sopimuksetonta eroa.

Kahtaalle jakautunut kansa

Johnson on luvannut, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun loppuun mennessä joko sopimuksen kanssa tai ilman. Tiilikaisen mukaan sopimukseton ero olisi kova paikka.

– Se on vähän kuin jyrkänteeltä putoaisi. Ei ole mitään siirtymäkausia, eikä mitään pehmentäviä ratkaisuja, mitä sopimukseen oli sisältynyt. Muutos unionin ulkopuoliseksi maaksi olisi hyvin jyrkkä, hän sanoo.

Tiilikaisen mukaan taustalla kummittelee uusien vaalien mahdollisuus. Joka tapauksessa Britannialla on tilanteessa paljon hävittävää.

– Koko kansakunta on hirvittävän epäyhtenäinen ja brexit-prosessi on syventänyt kuiluja. Ja jos ajatellaan, miten tämä vaikuttaa Skotlannin tuleviin itsenäistymispyrkimyksiin, siinä saattaa olla isompikin muutos vielä näköpiirissä, Tiilikainen sanoo.

STT haastatteli viikko sitten eurooppaministeri Tytti Tuppuraista (sd.) brexitin tulevaisuudesta Johnsonin pääministerivalinnan varmistuttua. Nyt lomilla oleva ministeri kertoi erityisavustajansa välityksellä tänään, ettei hänen kantansa asiaan ole muuttunut.

– Tilanne ei ole muuttunut. Puheenjohtajamaa tai yksittäinen jäsenmaa ei tässä asiassa neuvottele erikseen. EU:n puolelta neuvotteluja hoitaa pääneuvottelija Michel Barnier, Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen sanoo seuraavansa tilannetta ja toivovansa mahdollisimman hyvää yhteistyötä pääministeri Johnsonin kanssa.

Rasvaako rajaton Irlanti rattaita?

Johnson on luvannut Irlannin pääministerille Leo Varadkarille, että maiden rajalle ei tule fyysisiä rajatarkastuksia brexitin jälkeen, kertoo uutistoimisto AFP. Johnsonin tänään antamasta lupauksesta kertoi medialle pääministerin edustaja.

Brittipääministeri niin ikään sanoi, että rajavalvontaa varten ei rakenneta "fyysistä infrastruktuuria".

Johnson kuitenkin toisti puhelinkeskustelussa kantansa, jonka mukaan nykyinen niin sanottu backstop-suunnitelma Irlannin ja Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin rajan pitämiseksi auki ei ole hyväksyttävissä.

Johnsonin edustajan mukaan pääministeri painotti irlantilaiselle virkaveljelleen, että Britannia eroaa joka tapauksessa Euroopan unionista 31. lokakuuta.

Johnson myös sanoi virkaveljelleen, että Britannia sitoutuu pitämään kaikissa tilanteissa järkkymättä kiinni pitkänperjantain sopimuksesta. Vuonna 1998 allekirjoitettu sopimus toi rauhan Pohjois-Irlantiin vuosikausia jatkuneen väkivallan kierteen jälkeen. Pohjois-Irlannin terroriteoissa sai surmansa yhteensä noin 3 500 ihmistä.