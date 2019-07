Yhdysvalloissa on alettu pohtia Neil Armstrongin ja Buzz Aldrinin kuussa olevien jalanjälkien suojelua, kiitos uudelleenheränneen kiinnostuksen kiertolaistamme kohtaan.

Ihmisen ensiaskelten paikalla kuussa on myös sinne isketty Amerikan lippu, kuumoduulin osia ja kaikenlaista roskaa, mutta niiden keskellä kulkevat edelleen astronauttien 50 vuotta vanhat jalanjäljet.

Paikka on nimetty Rauhallisuuden tukikohdaksi, ja The New York Timesin haastattelemat asiantuntijat haluaisivat tehdä siitä suojelukohteen.

– Mikä estää ketään ajamasta Neil Armstrongin jalanjälkien yli? Ei mikään. Ei ole olemassa sääntöä, ei Yhdysvaltain lakia eikä kansainvälistä sopimusta, joka suojelisi niitä, Georgetownin yliopiston avaruuslain asiantuntija Steve Mirmina kommentoi lehdelle.

Ihmisen ensiaskeleet kuussa ovat tärkeä osa historiaamme, mutta niiden suojelussa on yksi ongelma: avaruus ei kuulu kenellekään.

Maan pinnalla useat lait säätelevät suojelukohteita. Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1967 solmitussa Ulkoavaruuden sopimuksessa taas todetaan, että kaikilla on vapaus käyttää ja tutkia avaruutta miten haluaa.

Mikään valtio ei siis voi julistautua minkään avaruuden osan omistajaksi.

– Jos Yhdysvallat toteaisi, että tämä jalanjälki on historiallinen artifakti eikä sen päälle saa astua, se olisi samalla alueellinen valtaus. Se ei olisi kovin diplomaattinen teko, avaruuslakiin erikoistunut asianajaja Michelle Hanlon sanoi New York Timesille.

Huomattavaa on, että avaruuteen jätetyt tavarat pysyvät kyllä niiden jättäjien omistuksessa, eli paikan lippu ja roskat ovat edelleen Yhdysvaltojen omaisuutta.

YK:n Ulkoavaruuden sopimuksen muuttaminen voi viedä vuosikymmeniä, eivätkä kuun suojelukohteet olisi varmasti ensimmäisinä asialistalla. Apollo 11 -lennon historiallinen laskeutumispaikka on siis vapaata riistaa, mikäli joku haaveilee sen vandalisoinnista.

Se ei vaadi muuta kuin matkan kuuhun.