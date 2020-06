Atlantassa rajuja mielenosoituksia poliisin ammuttua mustan miehen

Yhdysvalloissa Atlantassa on osoitettu mieltä sen jälkeen, kun poliisi ampui perjantaina mustan miehen kuoliaaksi pikaruokaravintolan pihalla.

Pikaruokapaikka on sittemmin poltettu, ja Atlantan poliisipäällikkö Erika Shields on eronnut tapauksen vuoksi. Mielenosoittajat myös tukkivat läheisen valtatien.

Miestä ampunut poliisi on erotettu, ja toinen hänen seurassaan ollut poliisi siirretty pois kenttätyöstä.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun Wendy's -pikaruokaketjun työntekijät soittivat poliisit paikalle, koska Rayshard Brooks, 27, nukkui autossaan tukkien ravintolan autokaistan.

Poliisit tekivät Brooksille puhalluskokeen, minkä jälkeen häntä epäiltiin rattijuoppoudesta ja yritettiin pidättää. Brooks vastusti pidätystä ja lähti pakoon, kaapaten etälamauttimen yhdeltä poliiseista. Brooks osoitti pakonsa aikana etälamauttimella poliisia, minkä seurauksena poliisi ampui häntä.

Brooks vietiin sairaalaan, mutta hän kuoli leikkauksen jälkeen.

"Etälamautin ei ole tappava ase"

Rayshard Brooksin perhettä edustava asianajaja Chris Stewart vakuutti lauantaina, että poliisin ei olisi tarvinnut ampua Brooksia.

– Georgiassa etälamautinta ei luokitella tappavaksi aseeksi. Ennen kuin vastapuolen asianajajat ehtivät sanoa sen, mitä he aina tällaisissa tapauksissa sanovat, totean itse: kyseessä joko on tai ei ole tappava ase, Stewart sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Stewartin kanssa Brooksin perhettä edustava Justin Miller puolestaan sanoi, että toisenlainen käytös olisi säästänyt miehen hengen.

– Jos poliisi olisi ollut empaattisempi ja vähemmän peloissaan, meillä ei olisi kuollutta asiakasta. Ja jos poliisi pelkää, hänen ei todennäköisesti pitäisi toimia poliisina. Miller kiteytti.

Stewart ei halunnut tässä vaiheessa ennakoida, miten oikeusjuttu aikanaan päättyy.

– En edes enää tiedä, mitä oikeudella tarkoitetaan, asianajaja sanoi.

Asianajajien mukaan ei ole täysin varmaa, tekivätkö poliisit puhalluskoetta Brooksille ennen takaa-ajoa. Tapahtumasta kuvattuja videoita tutkitaan edelleen.

Georgiassa kymmeniä tapauksia tänä vuonna

Tänä vuonna Georgian keskusrikospoliisia on pyydetty tutkimaan jo lähes viittäkymmentä ampumatapausta, jossa on ollut mukana poliisi.

Uutiskanava ABC:n mukaan Brooksin kuolema on tänä vuonna jo 48. poliisiampuminen, johon on pyydetty apua osavaltion keskusrikospoliisilta. Edellä mainituissa ampumisissa on kuollut 15 ihmistä.

Ympäri Yhdysvaltoja ja muuta maailmaa on järjestetty edellisten viikkojen aikana mittavia mielenosoituksia, joissa vaaditaan muun muassa loppua rakenteelliselle rasismille ja poliisiväkivallalle.

Maailmanlaajuiset mielenilmaukset saivat alkunsa, kun mustaihoinen George Floyd sai surmansa pidätystilanteessa Minneapolisissa vajaa kolme viikkoa sitten. Valkoinen poliisi painoi häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuuttia.