Aurinkoa tutkimaan matkaava Parker Solar Probe -luotain laukaistiin avaruuteen tarkasti aikataulussa

Sunnuntaina aamupäivällä sääolosuhteet olivat otolliset, tekniikka pelasi ja lähtölaskenta alkoi pilkulleen ajallaan Cape Canaveralissa Floridassa. Yhdysvaltojen avaruushallinnon Nasan Parker Solar Probe -luotain jyrisi ongelmitta ilmakehän halki kohti määränpäätään Aurinkoa.

Auton kokoisen mutta 1,3 miljardin euron arvoisen luotaimen vei avaruuteen 71 metriä korkea Delta IV -raketti. Nasa näytti laukaisun suorana verkkolähetyksenä.

Luotain piti alun perin laukaista matkalleen jo lauantaina. Lähtölaskenta ehti jo käynnistyä viivästyksien jälkeen, mutta laukaisu peruttiin viime hetkellä teknisten ongelmien takia.

Vasta uusi tekniikka suojaa tarpeeksi

Luotaimen on tarkoitus tutkia aurinkotuulta ja Auringon koronaa, eli ulompaa kaasukehää. Koska korona on satoja kertoja Auringon pintaa kuumempi, luotaimeen on rakennettu vahvoja lämpösuojia, jotta se voisi selviytyä Auringon ohittamisesta. Tarvittava suojaustekniikka on kehittynyt vasta viime vuosina riittävälle tasolle tämän mahdollistamiseksi.

Yksi suurista kysymyksistä, joita luotaimen toivotaan valottavan, liittyy lämpötilaeroon Auringon koronan ja pinnan välillä. Koronan lämpötila voi olla yli miljoona celsius-astetta, kun taas Auringon pinnalla elohopea nousee vain 6 000 asteeseen. Syytä tähän ei tiedetä, mutta tällä hetkellä arvioidaan, että koronaa saattaisivat lämmittää sähkömagneettiset aallot.

Lisäksi tutkijoita kiinnostaa se, miten aurinkotuuli saa vauhtinsa. Aurinkotuulta eli ionisoitunutta kaasua virtaa Auringosta jopa 500 kilometrin sekuntinopeudella.

– Tämä auttaisi meitä ennustamaan tarkemmin, milloin aurinkotuuli aiheuttaa häiriöitä satelliittipaikannuksen, radioiden, tutkien ja sähköverkkojen toimintaan, sanoo luotainhankkeessa mukana oleva professori Justin Kaspar Michiganin yliopistosta.

"Tulemme oppimaan hyvin paljon"

Parker Solar Probe -luotain on nimetty fyysikko Eugene Parkerin mukaan. Parker muun muassa kuvaili aurinkotuulen ensimmäisenä vuonna 1958.

91-vuotias Parker oli seuraamassa luotaimen laukaisua. Huolimatta pitkästä urastaan astrofysiikan parissa tämä oli ensimmäinen laukaisu, jota hän oli itse katsomassa.

– Onhan tämä vaikuttavaa, kuin näkisi Taj Mahalin omin silmin. Olemme kaikki nähneet kuvia siitä, mutta paikan päällä nähtynä siinä on puolia, joita kuvat ja videot eivät voi tallentaa, Parker sanoi Nasan haastattelussa.

– Yritin lakata pureskelemasta kynsiäni ja huolehtimasta laukaisusta ja keskittyä sen sijaan kaikkiin niihin nyt selviäviin kiinnostaviin asioihin, joita emme vielä tiedä. Me tulemme oppimaan hyvin paljon tulevina vuosina.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP