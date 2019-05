Australia äänestää tiukoissa parlamenttivaaleissa, joissa ilmastonmuutoksesta tuli kuuma peruna

Australiassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa ilmastonmuutos on noussut kampanjoinnin polttavaksi puheenaiheeksi. Perinteisesti Australian vaalikeskustelua on hallinnut talous ja etenkin verotusta koskevat linjaukset, mutta poikkeuksellisen kuuman ja kuivan vuoden jälkeen myös ilmastopolitiikasta on tullut keskeinen vaaliteema.

Kyselyjen perusteella vaaleista on tulossa tiukat, sillä oppositiossa olevan työväenpuolueen etumatka on kaventunut vaalipäivän lähestyessä. Viimeisissä kyselyissä työväenpuolue saa 51 prosentin kannatuksen, kun hallituksessa istuvia konservatiiveja kannattaa 49 prosenttia vastaajista.

Ensimmäisten ovensuukyselyjen tuloksia odotetaan iltapäivällä Suomen aikaa.