Australia jäljittää altistuneita älypuhelinsovelluksella tietosuojahuolista huolimatta

Australia on ottanut käyttöön älypuhelinsovelluksen avuksi koronavirustartunnalle altistuneiden ja tartuntaketjujen jäljittämiseen. COVIDSafe-sovellus hyödyntää langatonta bluetooth-yhteyttä kerätäkseen ihmisten kohtaamisista tietoja, joihin terveysviranomaiset pääsevät käsiksi, jos sovelluksen käyttäjällä todetaan koronavirustartunta.

Australian johtava terveysviranomainen Brendan Murphy sanoo sovelluksen nopeuttavan viranomaisten työtä, kun he jäljittävät puolentoista metrin etäisyydellä tartunnan saaneesta oleilleita ihmisiä. Hänen mukaansa sovellus antaa lista puhelinnumeroista, joiden omistajat ovat olleet tartunnan saaneen lähellä vähintään 15 minuutin ajan.

– Tämän ansiosta johonkuhun saatetaan voida ottaa yhteyttä päivää tai kahta aiemmin kuin muutoin olisi mahdollista, hän selittää.

Australiassa on kirjattu reilut 6 700 koronavirustartuntaa ja reilut 80 kuolemaa. Tämä tarkoittaa noin kolmea kuolemaa miljoonaa asukasta kohti.

Tartuntatapausten määrä on laskenut huomattavasti viime viikkoina, ja sunnuntaina kerrottiin vain 16 uudesta tartunnasta.

Sovelluksella on vain yksi te htävä

Terveysviranomaiset ovat perustelleet sovelluksen käyttöä sillä, että laajalti käytettynä se mahdollistaisi tiukkojen kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten hölläämisen. Sovellus olisi tehokas työkalu, jos vähintään vajaa puolet maan asukkaista ottaisi sen käyttöönsä.

Sovellus on ilmainen ja sen käyttö on vapaaehtoista, vaikka alun perin sen käyttöä esitettiin myös pakolliseksi.

Sovellus on herättänyt myös huolia tietosuojasta. Huolien lievittämiseksi käyttäjille on annettu mahdollisuus käyttää keksittyä nimeä, eikä poliisi voi hyödyntää dataa rikosten tutkinnassa. Lisäksi kaikki data tuhoutuu automaattisesti 21 vuorokauden jälkeen. Terveysministeri Greg Hunt painotti, että sovelluksella on vain ja ainoastaan yksi tehtävä, eikä tietoihin ole pääsyä kenelläkään muulla kuin terveysviranomaisilla.

Singaporessa koronavirustartuntoja on jo jäljitetty matkapuhelinsovelluksella. Vastaavia on suunnitteilla ainakin Ranskassa, Saksassa ja Britanniassa.