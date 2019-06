Australia ja Papua-Uusi-Guinea solmivat sovun: Kiistelty vastaanottokeskusten pyörittäjä saa lähtöpassit

Australia on myöntynyt Papua-Uuden-Guinean vaateisiin ja panee poikki sopimuksensa australialaisen turvallisuusyritys Paladinin kanssa. Paladin on huolehtinut Papua-Uudessa-Guineassa Manuksen saarella sijaitsevien vastaanottokeskusten palveluista. Keskuksista on raportoitu useita itsemurhayrityksiä ja muunlaisia itsetuhoisia tekoja.

Papua-Uuden-Guinean pääministeri James Marape on useaan otteeseen vaatinut Australiaa hankkiutumaan eroon Paladinista. Keskiviikkona maat julkistivat lausunnon, jonka mukaan tällä viikolla päättyvää, noin 21 miljoonan Australian dollarin (vajaan 13 miljoonan euron) arvoista sopimusta jatketaan vain siihen asti, kunnes Papua-Uusi-Guinea löytää pätevät paikalliset yritykset vastaamaan palveluista.

Paladin sai sopimuksen ilman kilpailutusta vuonna 2017. Sen tehtävänä on ollut järjestää palvelut Australiaan pyrkivien turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin. Saadessaan sopimuksen yritys oli rekisteröity australialaiseen rantamajaan ja sillä oli postiosoite Singaporessa.

Sadat viettäneet leireillä vuosia

Alkuperäinen sopimus on tällä hetkellä viranomaisten tarkasteltavana. Sopimuksen kiistanalaisuudesta huolimatta Australian sisäministeriö ilmoitti aiemmin tällä viikolla aikovansa jatkaa yhteistyötä Paladinin kanssa, kunnes Marapen vastalauseet saivat sen muuttamaan mieltään.

Australia pyöritti leirejä Manuksen saarella vuosina 2012–2017. Ratkaisu oli osa maan tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, jonka mukaan kuka tahansa meriteitse Australiaan pyrkivä käännytetään pois. Papua-Uuden-Guinean korkein oikeus kuitenkin totesi leirijärjestelyn perustuslain vastaiseksi, jolloin Australia antoi leirit paikallisten viranomaisten haltuun ja päivittäiset toiminnot Paladinin vastuulle.

Tuhansia Australiaan pyrkineitä turvapaikanhakijoita on lähetetty Manuksen ja Naurun saarille. Manuksella edelleen majailevat 500 ihmistä ovat olleet leireillä jo lähes kuusi vuotta. Monille turvapaikanhakijoille on löytynyt koti, mutta saarilla edelleen olevat ovat yhä epätoivoisempia. Sekä YK että ihmisoikeusjärjestöt ovat parjanneet Australiaa heidän kohtelustaan.