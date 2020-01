Australia käyttää yli miljardi euroa valtavista tulipaloista toipumiseen – "Tämä on uusi normaali"

Australiassa hallitus on ilmoittanut käyttävänsä 2 miljardia Australian dollaria (yli 1,2 miljardia euroa) kansalliseen rahastoon, jolla tuetaan maassa riehuneista tulipaloista selviytymistä ainakin kahden vuoden ajan.

– Edessä on pitkä tie, ja me olemme näiden yhteisöiden jälleenrakennuksessa mukana joka askeleella, pääministeri Scott Morrison lupasi.

Virallisten lukujen mukaan tulipalot ovat tuhonneet noin kahdeksan miljoonaa hehtaaria eli noin Irlannin saaren kokoisen alueen. Viranomaiset ovat varoittaneet, että palot saattavat jatkua vielä viikkoja tai kuukausia.

Paloja vastaan taistelevien vapaapalokuntalaisten seuraan on liittynyt ryhmiä Yhdysvalloista ja Kanadasta. Viikonloppu oli palojen sammuttamisen kannalta erittäin vaikea, mutta nyt sammuttajat hyödyntävät sadetta ja viilenneitä oloja. Myöhemmin tällä viikolla lämpötilojen on ennustettu jälleen nousevan.

Apuun hälytetty Australian armeija on auttanut pelastustyöläisiä muun muassa palauttamaan sähköjä ja toimittamaan ruokaa, vettä ja polttoainetta saarroksiin jääneille alueille. Ensimmäistä kertaa Australian historiassa töissä on myös hallituksen lääkintäavustusryhmä, joka normaalisti lähetetään ulkomaille tukemaan esimerkiksi luonnonkatastrofeista toipumisessa.

Palot vain pahenevat tulevaisuudessa

Viranomaisten mukaan Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa liekit ovat levinneet yli viidellä miljoonalla hehtaarilla syyskuun lopun jälkeen. Victorian osavaltiossa lukema on yli 1,2 miljoonaa hehtaaria.

Kuolonuhreja tiedetään olevan 24, ja yli 1 800 kotia on vahingoittunut. Uudessa Etelä-Walesissa kaksi ihmistä on kateissa.

Victorian osavaltion pääministeri Daniel Andrews on perustanut maastopaloista toipumiseen keskittyvän viraston. Andrews kertoi viraston toimivan pysyvästi, sillä vaarallisista paloista on tullut aiempaa tavanomaisempia.

– Meidän täytyy olla rehellisiä siitä tosiasiasta, että näemme vastaisuudessa yhä enemmän paloja ja yhä enemmän vahinkoa aina palokaudella. Tämä on uusi normaali, Andrews sanoi toimittajille.

Taivas muuttui Uudessa-Seelannissa asti

Palojen vaikutukset ovat levinneet huomattavasti varsinaisia liekkejä kauemmas. Paksu savu on matkannut maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Melbourneen ja pääkaupunkiin Canberraan.

Canberrassa osa valtion virastoista on ollut suljettuna, kun ilmanlaatua eri puolilla maailmaa seuraava Air Visual listasi Canberran ilman jälleen maailman huonoimmaksi.

Muun muassa australialainen Nine News-kanava kertoi aiemmin, että maastopaloista leviävä savu on värjännyt taivaan oranssinhehkuiseksi jo Uudessa-Seelannissa saakka. Kanavan julkaisemissa kuvissa näkyy, kuinka maisema muuttui sunnuntaina Uuden-Seelannin pohjoissaarella sijaitsevassa Aucklandissa kuuluisan näkötornin ympärillä oranssiksi. Savu on kulkeutunut kaupunkiin 2 200 kilometrin päästä.

Aucklandissa katuvalot menivät savun seurauksena ennen aikojaan päälle ja hätäkeskus ruuhkautui ihmisten soitoista.

Jo aiemmin on kerrottu, kuinka Uuden-Seelannin jäätiköille on kulkeutunut tuhkaa Australian maastopaloista.

Länsirannikolla muodostui sykloni

Samaan aikaan kun Australian itärannikko on monin paikoin liekeissä, länsirannikon edustalla muodostui maanantaina sykloni. Sen odotettiin tuovan mukanaan voimakkaita tuulia rannikolle Broomen kaupungin seudulla. Asiasta kertoi muun muassa Australian ilmatieteen laitos Twitterissä.

Blake-nimen saanut sykloni on tämän kauden ensimmäinen, ja sen tuulet puhalsivat puuskissa noin 28 metriä sekunnissa varhain maanantaina Suomen aikaa.

Australiassa muodostuu sykloneita yleensä marraskuun ja huhtikuun välisenä aikana.

Julkkikset ottavat kantaa Australian - ja maailman - tilaan

Pääministeri Morrisonin toiminta on herättänyt australialaisissa kiukkua ja tyytymättömyyttä. Perjantaille on suunniteltu mielenosoituksia, joilla on tarkoitus vaatia hallitusta vahvistamaan ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä. Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos on yksi syy palojen valtavaan kokoluokkaan.

Myös julkkikset ovat ottaneet asiaan kantaa. Muun muassa poptähti Pink, näyttelijä Nicole Kidman ja tennispelaaja Ash Barty ovat luvanneet suuria lahjoituksia.

Australiassa suuren osan elämästään asunut Hollywood-näyttelijä Russell Crowe on kertonut olevansa Australiassa taistelemassa paloja vastaan. Hän on vaatinut toimia esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin siirtymiseksi.

Australialaisnäyttelijä Cate Blanchett on ylistänyt vapaapalokunnan pelastajia.

– Kun yksi maa kohtaa ilmastokatastrofin, me kaikki kohtaamme ilmastokatastrogin. Olemme tässä yhdessä, hän lausui.