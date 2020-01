Australia odottaa pelolla tuhoisaksi ennakoitua maastopalopäivää – palot voivat liikkua ääriolosuhteissa pelottavan nopeasti

Australiassa seurataan jännityksen vallassa tuhoisalta näyttävää maastopalopäivää. Lämpötilat ovat monin paikoin yli 40 asteen, ja kovien tuulien ennakoidaan liikuttavan suuria palorintamia lähemmäs tiheästi asuttuja alueita.

Uudessa Etelä-Walesissa sijaitsevassa Sydneyssä olosuhteet ovat olleet aamusta saakka hyvin tukalat, kun lämpötila kohosi jo aamukymmenen aikoihin yli 30 asteeseen. Kaupungissa on leijunut myös viime kuukausina hyvin tutuksi tullut savusumuverho, jonka vaikutukset hengitysilman laatuun herättävät huolta. STT:llä on Sydneyssä yötoimitus, jossa työskentelee neljä toimittajaa.

Esimerkiksi Sydneyn länsiosassa Penrithissä lämpötila ylitti 48 astetta iltapäivällä paikallista aikaa, kertoo yleisradioyhtiö ABC.

Sydney Morning Herald -lehden mukaan pelastusviranomaiset varoittavat muun muassa tuulen mukana kulkeutuvista kekäleparvista, jotka saattavat levittää tulen hyvinkin kauas alkuperäisistä paloalueista.

Maan kaakkoisosan rannikon lomakohteet ovat muuttuneet kuin aavekaupungeiksi, kun evakuointikäskyn saaneet turistit ja asukkaat ovat lähteneet paloja pakoon. Esimerkiksi alueen ruokakaupat ovat lauantaina kiinni. Evakuointikäsky on annettu kolmessa osavaltiossa yli 100 000 asukkaalle.

Uuden Etelä-Walesin osavaltion johtava palopäällikkö Shane Fitzsimmons on kiitellyt ihmisiä, jotka ovat noudattaneet pelastusviranomaisten ohjeita.

– Olemme nähneet kymmenientuhansien ihmisten lähtevän liikkeelle kaikkein vaarallisimmilta seuduilta. Se on rohkaisevaa, se on järkevää ja se tulee pelastamaan ihmishenkiä, Fitzsimmons sanoi ABC:n mukaan.

Pääministeri kutsui hätiin 3 000 reserviläistä

Pääministeri Scott Morrison on kutsunut 3 000 reserviläistä auttamaan taistelussa maastopaloja vastaan.

– Tämänpäiväinen päätös laittaa enemmän saappaita maahan, enemmän lentokoneita taivaalle ja laivoja merelle, Morrison sanoi.

Korkea-arvoinen kenraali on nimitetty valvomaan armeijan osallistumista kriisin hoitoon. Armeija on jo kuukausien ajan auttanut muun muassa ilmateitse tehtävässä tiedustelussa ja etsintä- ja pelastustehtävissä. Jo ennen tämän päivän ilmoitusta armeijan väkeä on värvätty mukaan noin parituhatta henkeä.

Pääministeri Morrison on saanut osakseen kovaa arvostelua maastopalokriisin hoidosta. Pääministeri on muun muassa puolustanut tiukasti maansa hiilentuotantoa. Morrison on vakuuttanut Australian pitävän kiinni aiemmin sovituista päästötavoitteista, mutta on torjunut vaatimukset uusista leikkauksista.

Monet närkästyivät myös Morrisonin päätöksestä lähteä lomalle Havaijille samaan aikaan, kun palot ovat riehuneet valtoimenaan. Pääministeri keskeytti lopulta lomansa ja pyysi sitä anteeksi.

Suositulla turistisaarella kaksi kuollut paloissa

Uudessa Etelä-Walesin osavaltiossa on roihunnut noin 130 maastopaloa ja Victoriassa viitisenkymmentä.

Uuden Etelä-Walesin palo- ja pelastusviranomaiset ovat varoittaneet, että palot voivat liikkua pelottavan nopeasti äärimmäisten olosuhteiden vuoksi.

– Menetämme lauantaina mitä todennäköisimmin koteja. Päivä on menestys, jos emme menetä ihmishenkiä, apulaispalopäällikkö Rob Rogers sanoi Sydney Morning Heraldin mukaan.

Uuden Etelä-Walesin alueella paloja on päivän aikana sammuttamassa yli 3 000 palomiestä, minkä lisäksi 500 palomiestä on sijoitettu strategisiin kohteisiin.

– Mitä tahansa päivä tuo tullessaan, olemme valmiita vastaamaan, Rogers sanoi.

Päivän aikana on jo saatu suru-uutisia. Etelä-Australiassa sijaitsevalla, turistien suosimalla Kangaroo Islandilla maastopalo on vienyt kahden ihmisen hengen. Kaksikko kuoli, kun tuli jyräsi heidän autonsa ylitse.

Tuliolosuhteet saarella ovat monen muun alueen tavoin äärimmäisen vaikeat. Nine News Adelaiden Twitterissä julkaisemassa videossa näkyy, kuinka palorintamassa muodostuu korkeuksiin kohoavia tulitornadoja. Saaren länsipäässä sijaitseva Flinders Chase -kansallispuisto on tuhoutunut tulipalossa lähes kokonaan.

Melbournen kaakkoispuolelle Hastingsin satamaan on alkanut saapua ihmisiä, jotka laivasto evakuoi maan kaakkoiskulmasta Mallacootan rannikkotaajamasta. Tuhannet ihmiset päätyivät alueen rannoille saarroksiin paettuaan maastopaloja.