Australiaan kohdistunut laaja ulkomainen kyberhyökkäys – Kiina torjuu epäilyt

Australiaan on kohdistunut perjantaina laajoja kyberhyökkäyksiä, kertovat useat australialaismediat. Hyökkäykset ovat suuntautuneet laajasti maan hallintoon, useisiin julkisiin palveluihin ja yrityksiin.

Maan pääministerin Scott Morrisonin mukaan hyökkäyksen taustalla on ulkomainen taho. Morrison ei suostunut täsmentämään lehdistötilaisuudessa, mikä taho hyökkäyksen takana on.

Sydney Morning Heraldin (SMH) mukaan pääministeri sanoi, että vain muutamat valtiot kykenevät näin monimutkaiseen hyökkäykseen.

– Kohdentamisen laajuuden ja luonteen sekä tekniikan perusteella tiedämme, että kyseessä on taitava ulkomailla oleva toimija, pääministeri sanoi Guardianin mukaan.

Valtion signaalitiedustelusta vastaavan viranomaisen mukaan taho olisi tunnistettu, kirjoittaa SMH.

Pääministerin mukaan hyökkäys kohdentui maan hallinnon lisäksi esimerkiksi yritysmaailmaan, teollisuuteen, koulutussektoriin, poliittisiin tahoihin ja terveysalalle, kertoo paikallinen yleisradioyhtiö ABC. ABC:n mukaan asiasta perillä olevat lähteet ovat vahvistaneet, että hyökkäyksen tekijänä pidetään Kiinaa.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että Kiina on edelleen "vankka kyberturvallisuuden puolustaja", joka on aikana päättäväisesti puuttunut kaikenlaisiin kyberhyökkäyksiin. Kiina on aiemmin luonnehtinut vastaavia epäilyjä mustamaalaukseksi.

"Näiden uhkien olemassaolo ei ole yllätys"

Lehdistötilaisuudessa Morrison kehotti kriittisiä aloja, kuten terveydenhuoltoa, kääntymään asiantuntijoiden puoleen estääkseen haitallisen kybertoiminnan.

Morrisonin mukaan ei vaikuta siltä, että hyökkäyksessä olisi laajasti päästy käsiksi ihmisten henkilökohtaisiin tietoihin. Pääministeri kuvaili hyökkäystä pahansuovaksi.

Morrison sanoi ABC:n mukaan, että tarkoitus ei ole herättää huolta, mutta kansalaisten olisi hyvä olla tietoisia uhasta. Iskuissa on käytetty useita välineitä ja keinoja, muun muassa vanhojen ohjelmistoversioiden tunnettuja haavoittuvuuksia. Lisäksi käyttäjille on lähetetty kalasteluviestejä, kuten haittaohjelmia sisältäviä tiedostoja ja linkkejä.

SMH kertoo Morrisonin todenneen, että hyökkäyksen kaltainen toiminta on yleistynyt.

– Näiden uhkien olemassaolo ei ole yllätys tässä maailmassa, jossa nyt elämme, pääministeri sanoi.

Australian parlamentti, puolueet sekä yliopistot olivat samankaltaisten iskujen kohteina viime vuonna. Silloinkin epäilyt kohdistuivat Kiinaan.

ABC kirjoittaa, että yhdysvaltalaisen ajatushautomon tilastojen mukaan erityisesti Kiinan, Venäjän ja Iranin epäillään rahoittavan kyberoperaatioita. Uutistoimisto AFP:n mukaan lisäksi Israelin, Pohjois-Korean, Yhdysvaltojen ja joidenkin Euroopan maiden tiedetään kehittäneen kybersotajärjestelmiä.

Kiinan ja Australian välit tulehtuneet

Australian ja Kiinan välit ovat tulehtuneet sen jälkeen, kun Australia peräänkuulutti tutkintaa koronaviruksen alkuperästä. Australia on muun muassa syyttänyt Kiinaa koronavirukseen liittyvän harhaanjohtavan tiedon levittämisestä, kirjoittaa Guardian.

Kiina on muun muassa kehottanut kiinalaisopiskelijoita välttämään Australiaa. Australialaisyliopistoissa opiskelee merkittävä määrä kiinalaisia.

Tässä kuussa Kiina on tuominnut Australian kansalaisen kuolemaan huumekaupasta.

Australia on mukana Yhdysvaltojen, Britannian, Kanadan ja Uuden-Seelannin niin kutsutussa Five Eyes -tiedusteluyhteistyöverkostossa, jonka kautta sillä on pääsy verkoston jäsenten tiedustelutietoon. Samalla se kuitenkin muodostuu houkuttelevaksi tiedustelukohteeksi.