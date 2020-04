Australiaan satoja koronavirustapauksia tuoneesta risteilyaluksesta aloitettiin rikostutkinta – laivan epäillään pimittäneen viranomaisilta tiedon taudin leviämisestä

Australiassa on käynnistetty rikostutkinta risteilyalus Ruby Princessistä, joka toi satoja koronavirustartuntoja Sydneyyn maaliskuussa.

Ruby Princessin tapaus on aiheuttanut maassa poliittista kuohuntaa. Moni on suivaantunut siitä, että aluksen annettiin rantautua Sydneyn sydämeen Circular Quayhin 19. maaliskuuta.

Siinä vaiheessa Australian viranomaiset olivat jo kieltäneet risteilyaluksilta pääsyn maahan, mutta Ruby Princessille annettiin kuitenkin lupa päästää Australian kansalaiset maahan. Viranomaiset pitivät siinä vaiheessa riskiä vähäisenä.

Sydneyyn purkautui laivalta lähes 2 700 matkustajaa, joista yli 600:lla on sittemmin todettu koronavirustartunta, kertoo Sydney Morning Herald. Heistä 11 on kuollut.

Uuden Etelä-Walesin osavaltion poliisipäällikkö Mick Fuller sanoi sunnuntaina, että laivayhtiötä aiotaan tutkia tietojen pimittämisestä viranomaisilta. Laivalla oli sen saapuessa Sydneyyn jo useita ihmisiä, joilla oli influenssan kaltaisia oireita.

– Kansainvälinen lupa tulla satamaan riippuu kapteenin vakuutuksesta, että aluksella ei ole tarttuvaa tautia, Fuller sanoi.

Poliisipäällikön selvitys näytti siirtävän syytä fiaskosta viranomaisilta laivayhtiölle. Fullerin mukaan Uuden Etelä-Walesin viranomaiset olivat tiiviisti yhteydessä laivaan ja laivan omistavaan Carnival Australia -yhtiöön ennen kuin laiva päästettiin satamaan.

– He olivat yhteydessä laivaan useaan kertaan, ja estivät sitä tulemasta Sydneyn satamaan ennen kuin saivat lisätietoja terveystilanteesta laivalla. He olivat yhteydessä Carnivaliin. Ja joka kerta helle kerrottiin, että covid-19 ei ollut laivalla ongelma.

Carnival Australia on vakuuttanut tekevänsä yhteistyötä poliisitutkinnan kanssa.

200:lla miehistön jäsenellä oireita

Ruby Princessillä on reilut 1 000 miehistön jäsentä, joista noin 200:lla on ollut hengitystiesairauteen viittaavia oireita. Kuusi miehistön jäsentä on evakuoitu laivalta maihin sairaalahoitoon vakavien oireiden takia, mutta muita hoidetaan laivalla. Alukselle on noussut Australiasta lääkintähenkilökuntaa.

Alus on ollut viime viikot jumissa Sydneyn edustalla. Maanantaiaamuna se rantautui Port Kemblan satamaan 75 kilometriä Sydneyn eteläpuolelle. Siellä laivaan lastataan lisää tarvikkeita, ja Australian rajavartiosto tarkastaa tilanteen laivan sisällä.

Australian vesillä on pyörinyt useampia risteilyaluksia, jotka eivät ole saaneet lupaa tulla maihin koronavirustilanteen takia.

Australiassa on todettu yli 5 600 koronavirustartuntaa, joista yli 2 600 Uudessa Etelä-Walesissa. Yli kymmenesosa maan tartunnoista on siis tullut Ruby Princessiltä. Tartuntamäärän kasvu on hidastunut viime päivinä.

Risteilyalukset ovat saaneet paljon kielteistä huomiota koronakriisin aikana. Ensin Diamond Princess -aluksen karanteeni Japanin Jokohamassa sai kansainvälistä huomiota helmikuussa, ja sen jälkeen koronavirus on levinnyt myös useilla muilla risteilyaluksilla.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.