Australialaislehti auttoi vessapaperin puutteessa, julkaisi tyhjiä valkoisia sivuja

Australialainen NT News -sanomalehti on tehnyt todellista palvelujournalismia, sillä se painatti numeron, jossa on useita täysin puhtaan valkoisia sivuja. Koronaviruspelko on näet saanut australialaiset hamstraamaan vessapaperia niin hurjasti, että se on monin paikoin täysin loppunut.

– Lehdessä on kahdeksansivuinen liite, jossa on myös näppärät katkaisuviivat. Voitte käyttää sitä hätätilanteissa, darwinilainen aviisi evästi.

Vessapaperin hamstraaminen on johtanut muun muassa myyntirajoituksiin. Tamworthissa Uudessa Etelä-Walesissa vessapaperista syntynyt riita äityi niin pahaksi, että paikalle kutsuttu poliisi joutui käyttämään etälamautinta riehuvan asiakkaan rauhoittamiseksi.

Yli 50 ihmistä on saanut koronaviruksen Australiassa.