Australian Melbournessa uhkaava tehdaspalo – kouluja suljettu ja ihmisiä kehotettu pysymään sisällä

Australian Melbournessa kouluja on suljettu ja ihmisiä kehotettu pysymään sisätiloissa uhkaavan tehdaspalon takia, kertoo Australian yleisradioyhtiö ABC.

Myrkyllistä savua on noussut tuulen mukana kaupungin länsiosien ylle, ja puolen kilometrin etäisyydellä tehdasrakennuksesta asuvia on kehotettu vetäytymään välittömästi sisätiloihin suojaan. Asukkaita on neuvottu sulkemaan ovet ja sammuttamaan lämmittimet ja jäähdytyslaitteet, jotta savua ei pääse sisälle.

Palo syttyi varhain torstaiaamuna paikallista aikaa. Pelastuslaitos on pyrkinyt estämään palon leviämistä viereisiin tehdasrakennuksiin.