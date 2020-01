Australian kaakkoisosissa yli 100 000 ihmistä saanut evakuointikehotuksen – liekkien saartamina useita päiviä olleet pakenevat

Australian kaakkoisosissa yli satatuhatta ihmistä oli saanut perjantaihin mennessä evakuointikehotuksen. Laajoista maastopaloista pahimmat raivoavat tällä erää Uuden Etelä-Walesin ja Victorian osavaltioissa, joihin on monin paikoin julistettu hätätila.

Australian itärannikolla laivastolla on käynnissä suuri evakuointioperaatio palojen vuoksi saarroksiin jääneiden ihmisten pelastamiseksi.

Laivaston alukset HMAS Choules ja MV Sycamore olivat ottaneet kyytiinsä Mallacootan rannikkotaajamasta noin tuhat ihmistä perjantai-iltaan mennessä paikallista aikaa. Heidät oli määrä kuljettaa turvaan Australian etelärannikolle.

Mallacoota sijaitsee maan kaakkoiskulmassa Victorian osavaltiossa. Tuhannet asukkaat ja turistit ovat olleet sen rannoilla jumissa uudenvuodenaatosta saakka.

MS Sycamoren kyytiin pääsyä odottanut George Mills kuvaili Sydney Morning Heraldille tunnelmiaan epätodellisiksi.

– On todellakin aavemaista. Seuraamme veneiden rantautuvan, jotta ne voivat viedä meidät alukseen, jota emme näe, Melbournessa asuva Mills kertoi.

Evakuointien lisäksi armeijan koneet pudottavat eristyksiin jääneille alueille avustustarvikkeita yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.

Belgian kokoinen alue palanut

Maastopalokriisin aikana on kuollut ainakin 20 ihmistä ja kymmeniä on kateissa. Lisäksi jo yli 1 300 kotia on tuhoutunut.

Syyskuun lopulla alkaneet maastopalot ovat tuhonneet Australiassa tähän mennessä alueen, joka on kooltaan yhteensä Belgian kokoinen.

Uuden Etelä-Walesin pääministeri Gladys Berejiklian painotti perjantaina, että palojen uhkaamien alueiden ihmisillä oli vielä mahdollisuus paeta.

– Jos teillä ei ole tarvetta jäädä näille alueille, teidän täytyy lähteä, hän vetosi.

Nowran pohjoispuolella autojonossa ollut Eloise Givney kertoi olleensa monen perheenjäsenensä kanssa neljä päivää liekkien eristämänä ilman sähköä, toimivia puhelimia ja tietoverkkoa.

– Tuli eteni meistä 50 metrin päähän, ja ajoimme autolla pois tulirintaman läpi, koska muita pakoteitä ei ollut. Meiltä loppui ruoka päivä sitten, 26-vuotias Givney sanoi.

Kuuman lauantain jälkeen sateita?

Lauantaista odotettiin kuumaa päivää Australian itäosiin. Esimerkiksi Nowran seudulle ennustettiin yli 40 asteen lämpötilaa. Pelastusviranomaiset pelkäsivät, että palot saattavat yltyä jälleen uuteen huippuunsa.

Osin sunnuntaiksi ja etenkin maanantaiksi on kuitenkin luvassa Uuteen Etelä-Walesiin ja Victoriaan hartaasti odotettuja sateita.

Suomen ulkoministeriö kehottaa Australiaan matkustavia suomalaisia noudattamaan erityistä varovaisuutta maan laajojen maastopalojen vuoksi. Suomen ulkoministeriö silti pitää Australiaa edelleen turvallisena maana matkustajalle.