Australian maastopalojen uhrimäärän odotetaan kasvavan, pahin vielä edessä – "Koko Queensland on kuin ruutitynnyri"

Australiassa ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja tuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa valtoimenaan riehuvien maastopalojen vuoksi. Uhrimäärän odotetaan vielä kasvavan, jahka palomiehet pääsevät tulen saartamiin syrjäisiin kaupunkeihin.

Australian pääministerin Scott Morrisonin mukaan on mahdollista, että sotilaita lähetetään auttamaan palomiehiä tulipalojen sammuttamisessa. Saarivaltion itäosassa riehuvia paloja on satakunta, ja niistä vajaat kymmenen on luokiteltu hyvin vaarallisiksi.

Loukkaantuneita on kolmisenkymmentä, monet heistä sietämättömän kuumissa olosuhteissa paloja vastaan taistelleita palomiehiä.

Sään viileneminen ja tuulien tyyntyminen auttavat palojen taltuttamisessa viikonloppuna, mutta helpotuksesta odotettiin vain väliaikaista, koska helteet palannevat ensi viikolla. Maasto on myös pitkään jatkuneen kuivuuden vuoksi rutikuivaa, joten suurien palojen uhka jatkuu.

"Ei enää Jumalan siunaama maa"

Tareen rannikkokaupungissa asuva Don Russell onnistui vain täpärästi pakenemaan liekkejä, jotka loimottivat muutaman metrin päässä hänen kodistaan.

– Ihan huipputyötä ovat nuo tyypit tehneet, kehui Russell kuuden palomiehen ryhmää, joka pelasti hänen kotinsa.

Hänen naapurinsa ei ollut yhtä onnekas, sillä tämän koti paloi tuhkaksi varhain lauantaina. Kukaan ei ollut kotona, joten uhreilta vältyttiin.

– Tämän piti olla Jumalan siunaama maa, vaan eipä ole enää, suri toinen naapuri Daven Scott, 72.

Vaikka maastopalot ovat jokavuotinen riesa Australiassa, ei pahin maastopalokausi ole vielä edes alkanut. Asiantuntijat uskovat, että vaikein on vielä kokematta: ilmastonmuutoksen vauhdittamat pätsimäiset lämpötilat, kova tuuli ja rutikuiva maasto ovat tappava yhdistelmä.

– Koko osavaltio on kuin ruutitynnyri. Ei tarvita kuin yksi kipinä sytyttämään tulipalo, joka roihuaa päiväkausia, sanoi Queenslandin virkaa tekevä palopäällikkö Mike Wassing.