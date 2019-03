Australian poliisi on ratsannut koteja Uuden-Seelannin terrori-iskuun liittyen, Euroopassa tutkitaan epäillyn aiempia matkoja

Australiassa poliisi on tutkinut kaksi asuntoa, jotka liittyvät Uuden-Seelannin terrori-iskusta epäiltyyn mieheen. Ratsatut asunnot sijaitsevat Australiassa lähellä kaupunkia, jossa iskusta syytetty mies varttui.

Terrorismintorjunnasta vastaavan poliisin mukaan ratsioissa on etsitty materiaalia, joka voisi auttaa Uuden-Seelannin poliisia terrori-iskun tutkinnassa. Myös iskusta epäillyn perhe on avustanut poliisia.

Australialaismies on saanut murhasyytteen Uudessa-Seelannissa Christchurchissa perjantaina tapahtuneesta terrori-iskusta, jossa kuoli 50 ihmistä. Poliisi kertoi sunnuntaina, että iskussa loukkaantuneista lähes 40 on sairaalahoidossa. Heistä yli kymmenen on kriittisessä tilassa, joukossa on myös nelivuotias lapsi.

Isku tehtiin kahteen moskeijaan perjantairukouksen aikana.

Syytetty on kuvannut itseään eurooppalaiseksi

Murhasyytteen saanut ja joukkoampumisesta epäilty 28-vuotias Brenton Tarrant on alun perin kotoisin Australiasta, mutta viime vuodet hän on asunut Uuden-Seelannin Dunedinissa.

Dunedin sijaitsee noin 350 kilometriä Christchurchista etelään. Poliisi sulki sunnuntai-iltana paikallista aikaa Dunedinin lentokentän epäilyttävän paketin vuoksi. Paketti ilmeni myöhemmin vaarattomaksi, ja kenttä avattiin uudelleen.

Turkki, Bulgaria ja Kreikka ovat kertoneet tutkivansa epäillyn ampujan vierailuja kyseisissä maissa. Turkin viranomaisten mukaan epäilty oli vieraillut maassa pitkään ja useita kertoja.

Bulgarian syyttäjän mukaan Tarrantin epäillään matkustelleen bussilla useissa Balkanin maissa, kuten Serbiassa ja Kroatiassa.

Iskun yhteydessä jättämässään manifestissa Tarrant on kuvannut itseään, taustaansa ja näkemyksiään ennen muuta eurooppalaiseksi, vaikka onkin syntynyt Australiassa.

Tarrant on toistaiseksi ainut henkilö, jota vastaan on nostettu syyte iskusta. Uuden-Seelannin oikeuslaitoksen mukaan syytetty istuu vangittuna eristyssellissä turvallisuussyistä.