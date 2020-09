Australiassa Melbournen rajoitustoimia jatketaan kahdella viikolla koronatilanteen vuoksi

Australian viranomaiset ovat jatkaneet maan toiseksi suurimman kaupungin Melbournen rajoitustoimia kahdella viikolla. Viranomaisten mukaan rajoituksia on jatkettava, sillä uusien koronavirustartuntojen määrä ei ole pudonnut riittävästi.

Melbournessa oli määrä höllentää rajoituksia alkuperäisen suunnitelman mukaan ensi viikonlopuksi, mutta nyt niitä päätettiin jatkaa 28. syyskuuta saakka.

Victorian osavaltiossa, johon Melbourne kuuluu, raportoitiin sunnuntaina 63 uutta koronavirustartuntaa ja viisi virukseen liittyvää kuolemaa. Määrä on laskenut huomattavasti niin sanotun toisen aallon huippulukemista, jolloin päivittäisten uusien virustartuntojen määrä kohosi yli 700:n. Terveysviranomaiset suhtautuvat tilanteeseen edelleen suurella varovaisuudella.

Victorian pääministerin Daniel Andrewsin mukaan osavaltiolla on olemassa suunnitelma rajoitusten lieventämiseksi. Suunnitelman mukaan syyskuun lopulla avattaisiin päiväkoteja ja viiden ihmisen kokoontumiset sallittaisiin, mutta se edellyttää uusien päivittäisten tartuntojen painumista alle 50:n.

Mielenosoittajat vastustivat rajoituksia

Ilmoitus Melbournen rajoitustoimien jatkamisesta tuli vain päivä sen jälkeen, kun kaupungissa pidätettiin kymmeniä mielenosoittajia, jotka vastustivat rajoitustoimia. Mielenosoitukseen osallistui satoja ihmisiä.

Australiassa on todettu yli 26 000 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyen on kuollut 753 ihmistä. 25 miljoonan asukkaan maassa miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen liittyviä kuolemia on 29. Tilastosivusto Worldometerin mukaan Suomessa vastaava luku on 61. Worldometerin luvuissa on ajoittain esiintynyt epäjohdonmukaisuuksia.

Suurin osa Australian viimeisten kahden kuukauden aikana vahvistetuista koronavirustartunnoista on Melbournesta. Australian muilla alueilla rajoituksia on pitkälti poistettu, koska koronatartunnat on saatu hallintaan. Rajoitusten suhteen poikkeuksena on maan Pohjoisterritorio, joka on ilmoitettu suljettavaksi 18 kuukauden ajaksi, koska alueella asuvia alkuperäisasukkaita halutaan suojella.