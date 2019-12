Australiassa tuhansilla ihmisillä vuosi vaihtuu liekkejä pakoillessa

Australiassa tuhannet ihmiset viettävät vuodenvaihdetta rannalla liekkejä paossa, kertoo uutistoimisto AFP. Uuden Etelä-Walesin osavaltion johtavan palopäällikön Shane Fitzsimmonsin mukaan ihmisiä on paennut paloja rannoille ja surffiklubeille.

Victorian osavaltiossa Mallacootan kylässä arviolta 4 000 ihmisen kerrottiin aiemmin tänään olevan palojen takia loukussa rannalla. Viranomaiset kuitenkin ilmoittivat myöhemmin, että turistien suosimaa kylää uhannut suurin palo on jatkanut kulkuaan pois kylästä päin.

– Tämä on todella pelottavaa nyt, kaikkialla on punaista, yksi Mallacootan rannalla olleista kertoi ABC:n mukaan.

Sekä Victoriassa että Uudessa Etelä-Walesissa on useilla alueilla voimassa hätätila. Uudessa Etelä-Walesissa kahden ihmisen on vahvistettu saaneen surmansa varhain tänään paikallista aikaa, kun hallitsematon palo tuhosi Cobargon kylän pääkadun. Australian yleisradioyhtiön ABC:n mukaan surmansa saaneiden uskotaan olevan isä ja poika. Uudessa Etelä-Walesissa on lisäksi kateissa yksi ja Victoriassa neljä ihmistä.

Liekit ovat saavuttaneet Uudessa Etelä-Walesissa myös tiheästi asuttuja paikkakuntia, kuten Batemans Bayn, joka sijaitsee noin 300 kilometriä suurkaupunki Sydneystä etelään.

Palot ovat olleet paikoin niin voimakkaita ja niistä on muodostunut niin sankkaa savua, että palojen seuranta ilmasta ja vesipommitukset on jouduttu keskeyttämään, Uuden Etelä-Walesin pelastusviranomaiset kertovat.

Poliisi on myös varoittanut, että kaikki viestintäyhteydet katkeavat myöhemmin tänään Nowran ja Moruyan välisellä alueella, ABC kertoo. Nowran kaupunki sijaitsee noin 160 kilometriä Sydneystä etelään, ja Nowrasta Moruyan kylään on noin 360 kilometriä.

Armeijan kalustoa evakuointitöihin

Victorian osavaltiossa valmistaudutaan lähettämään armeijan laivoja, helikoptereita ja lentokoneita evakuoimaan ihmisiä maastopalojen alta, ABC uutisoi. Armeijan on määrä myös antaa tukea taistelussa paloja vastaan.

Asiasta päättivät pääministeri Scott Morrison ja puolustusministeri Linda Reynolds sen jälkeen, kun Victorian osavaltion hallinto oli pyytänyt, että armeijan kalustoa lähetettäisiin apuun.

STT:n toimittaja: Sydneyssä yli 40 astetta

Sydneyssä olevan STT:n toimittajan mukaan uudenvuodenaattona lämpötila kaupungissa on ainakin käynyt yli 40 asteessa. Hänen mukaansa ilmassa on leijunut tänäänkin savusumua ja savun myös haistaa. Savuisempia päiviä on kuitenkin ollut.

Arkeen maastopalot ovat hänen mukaansa Sydneyssä vaikuttaneet lähinnä huonon hengitysilman kautta.

– Se vaikuttaa siihen, miten paljon haluaa viettää aikaa ulkona niinä pahimpina päivinä. Urheilun harrastaminen ulkona ei tunnu hirveän houkuttelevalta, vaikka olisikin vähemmän savua.

Kuukausia jatkunut piina

Rajut maastopalot ovat riivanneet Australiaa jo kuukausia. Viime päivinä tilannetta ovat pahentaneet helleaalto ja kovat tuulet. Maanantaina 100 000 ihmistä joutui pakenemaan Victorian osavaltiossa sijaitsevan Melbournen suurkaupungin lähiöistä.

Uudessa Etelä-Walesissa on kuollut kolme maastopaloja sammuttanutta vapaapalokuntalaista.

Maastopalokriisin aikana maata on palanut yli kolme miljoonaa hehtaaria, mikä on enemmän kuin Belgian pinta-ala.

Yli 260 000 ihmistä on vaatinut palojen takia Sydneyn ikonisen uudenvuoden ilotulituksen perumista. Heidän mielestään ilotulituksiin osoitetut varat tulisi käyttää kaupunkia uhkaavien palojen taltuttamiseen. Sydneyn ylipormestari Clover Moore on kuitenkin sanonut useaan otteeseen, ettei ilotulitusta peruta.

Sydneyssä vaihtuu vuorokausi Suomen aikaa kello 15.

---

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.