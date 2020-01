Australiassa turisteja käskettiin poistumaan suositulta lomailuseudulta maastopalojen tieltä – käynnissä on alueen historian suurin evakuointioperaatio

Australiassa Uudessa Etelä-Walesissa tuhansille turisteille on annettu evakuointikäsky maastopalojen uhkaamilta alueilta.

Osavaltion palolaitos antoi torstaina määräyksen vyöhykkeestä, jolta turistien on poistuttava lauantaihin mennessä. Lauantaina odotettavissa on jälleen paahtavan kuuma päivä, ja 40 asteen lämpötilojen odotetaan kiihdyttävän maastopaloja.

Vyöhyke sijaitsee Uuden Etelä-Walesin etelärannikolla lähellä Victorian rajaa, ja ulottuu noin 200 kilometriä etelään suositusta Batemans Bayn lomakaupungista. Australiassa on meneillään kesälomakausi, ja alueella on paljon kotimaisia matkailijoita.

Poistumista varten viranomaiset avasivat väliaikaisesti alueelta ulos johtavia teitä, jotka olivat olleet palojen takia suljettuina.

ABC:n mukaan alueen huoltoasemilla on ollut torstaina pitkiä jonoja, kun turistit aloittivat poistumisensa. Uuden Etelä-Walesin liikenneministeri Andrew Constance kertoi, että alueelle on toimitettu 60 000 litraa polttoainetta. Constancen mukaan kyseessä on historian suurin osavaltion eteläosassa toteutettu evakuointi.

Uudenvuodenaattona oli edellinen paha maastopalopäivä, ja tuolloin palot tappoivat kahdeksan ihmistä. Useilla rannikkopaikkakunnilla ihmisiä evakuoitiin hiekkarannoille palojen tieltä, ja monet paikalliset asukkaat ja turistit viettivät kaksi yötä ilman sähköä ja viestintäyhteyksiä. Lauantaista pelätään uudenvuodenaaton veroista palopäivää.

Australian maastopaloissa on toistaiseksi kuollut 18 ihmistä. Palot ovat tuhonneet toistatuhatta kotia ja käristäneet Tanskaa suuremman alueen.

Uudessa Etelä-Walesissa oli torstaina yli sata paloa. Maastopaloja on myös Victorian, Etelä-Australian ja Queenslandin osavaltioissa.